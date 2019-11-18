Lundi 18 Novembre 2019
وات - في ما يلي كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة بحساب المليمتر:
/ولاية تونس تونس قرطاج 3 /ولاية منوبة منوبة 3 ، الجديدة 2 ، المرناقية 3، طبربة 6، برج العامري 3، البطان 4 /ولاية نابل نابل 1، قليبية 1، الهوارية 3، بني خلاد2، سليمان 2 ، منزل بوزلفة 2، قرمبالية 1 /ولاية زغوان زغوان 1، مقرن 1، الزريبة 1، بئر مشارقة 2 ، الفحص 2 ، سد وادي الكبير 9، سد وادي الرمل 2، عين عسكر1 /ولاية بنزرت بنزرت المدينة 5، بنزرت المحطة 5، منزل بورقيبة 3، تينجة 5، ماطر 2، سجنان 15، العالية 4، العزيب 4، غزالة 4، غار الملح 9، جومين 9 /ولاية باجة باجة المدينة 1، باجة الجنوبية 1، نفزة 6 ، سد كساب 2 /ولاية جندوبة جندوبة 1، طبرقة 5 ، عين دراهم 6، فرنانة 2، بني مطير 8، سد بربرة 5، وادي مليز 5، سد بوهرتمة 3 /ولاية سليانة بورويس 4، قعفور4 /ولاية القيروان القيروان 1
وأهم الظواهر الجوية المسجلة: رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س 76 بالقصرين، 72 بطبرقة، 65 ببنزرت وزغوان ونابل، 61 بجربة ، 58 بتونس وقليبية والنفيضة وتطاوين.
/ولاية تونس تونس قرطاج 3 /ولاية منوبة منوبة 3 ، الجديدة 2 ، المرناقية 3، طبربة 6، برج العامري 3، البطان 4 /ولاية نابل نابل 1، قليبية 1، الهوارية 3، بني خلاد2، سليمان 2 ، منزل بوزلفة 2، قرمبالية 1 /ولاية زغوان زغوان 1، مقرن 1، الزريبة 1، بئر مشارقة 2 ، الفحص 2 ، سد وادي الكبير 9، سد وادي الرمل 2، عين عسكر1 /ولاية بنزرت بنزرت المدينة 5، بنزرت المحطة 5، منزل بورقيبة 3، تينجة 5، ماطر 2، سجنان 15، العالية 4، العزيب 4، غزالة 4، غار الملح 9، جومين 9 /ولاية باجة باجة المدينة 1، باجة الجنوبية 1، نفزة 6 ، سد كساب 2 /ولاية جندوبة جندوبة 1، طبرقة 5 ، عين دراهم 6، فرنانة 2، بني مطير 8، سد بربرة 5، وادي مليز 5، سد بوهرتمة 3 /ولاية سليانة بورويس 4، قعفور4 /ولاية القيروان القيروان 1
وأهم الظواهر الجوية المسجلة: رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س 76 بالقصرين، 72 بطبرقة، 65 ببنزرت وزغوان ونابل، 61 بجربة ، 58 بتونس وقليبية والنفيضة وتطاوين.
En continu
- Hier 21:23 البلاك فرايدي : يوم الفرص
- Hier 20:12 الكاهن
- Hier 19:21 سوسة: القاء القبض على 67 شخصا مفتش عنهم
- Hier 11:45 بنغلاديش.. 7 قتلى في انفجار خط أنابيب غاز
- Hier 10:36 زلزال يضرب مدينة فاس المغربية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:10
|14:49
|12:11
|07:00
|05:30
|
17°
|20°
|% 33
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|20°-14
|15°-10
|17°-9
|19°-11
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(112 899) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 108) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 992) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 029) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 75 787) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 611) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 721) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 997) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 905) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 202) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 664) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 808) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 220) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 453) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 689) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 671) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 142) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 046) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 874) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 45 831) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:lechef (Tunisia )
Sur: صفاقس: ظاهرة تلون مياه البحر ونفوق الأحياء المائية تعود إلى سواحل اللواتة واللوزة وقرقنة