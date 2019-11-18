Lundi 18 Novembre 2019



وات

- في ما يلي كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الأخيرة بحساب المليمتر:/ولاية تونس تونس قرطاج 3 /ولاية منوبة منوبة 3 ، الجديدة 2 ، المرناقية 3، طبربة 6، برج العامري 3، البطان 4 /ولاية نابل نابل 1، قليبية 1، الهوارية 3، بني خلاد2، سليمان 2 ، منزل بوزلفة 2، قرمبالية 1 /ولاية زغوان زغوان 1، مقرن 1، الزريبة 1، بئر مشارقة 2 ، الفحص 2 ، سد وادي الكبير 9، سد وادي الرمل 2، عين عسكر1 /ولاية بنزرت بنزرت المدينة 5، بنزرت المحطة 5، منزل بورقيبة 3، تينجة 5، ماطر 2، سجنان 15، العالية 4، العزيب 4، غزالة 4، غار الملح 9، جومين 9 /ولاية باجة باجة المدينة 1، باجة الجنوبية 1، نفزة 6 ، سد كساب 2 /ولاية جندوبة جندوبة 1، طبرقة 5 ، عين دراهم 6، فرنانة 2، بني مطير 8، سد بربرة 5، وادي مليز 5، سد بوهرتمة 3 /ولاية سليانة بورويس 4، قعفور4 /ولاية القيروان القيروان 1رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س 76 بالقصرين، 72 بطبرقة، 65 ببنزرت وزغوان ونابل، 61 بجربة ، 58 بتونس وقليبية والنفيضة وتطاوين.