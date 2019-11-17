الداخلية: ضبط 12 شخصا بميناء حلق الوادي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط 12 شخصا بميناء حلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة)، من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، تمكنت أمس السبت في محيط الميناء التجاري بحلق الوادي (ولاية تونس) من ضبط 12 شابا كانوا يعتزمون التسلل الى إحدى البواخر التجارية الراسية هناك قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.
وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها بشأنهم، بمباشرة قضية عدلية من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن دورية تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، تمكنت أمس السبت في محيط الميناء التجاري بحلق الوادي (ولاية تونس) من ضبط 12 شابا كانوا يعتزمون التسلل الى إحدى البواخر التجارية الراسية هناك قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.
وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها بشأنهم، بمباشرة قضية عدلية من أجل تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم.
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