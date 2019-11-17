الدورة الأولى لايام قرطاج للهندسة المعمارية ايام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2019

Dimanche 17 Novembre 2019



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- تنظم وزارة الشؤون الثقافبة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد الدورة الأولى لايام قرطاج للهندسة المعمارية وذلك أيام 30 نوفمبر و1 و2 ديسمبر 2019 وتمثل هذه التظاهرة مناسبة للمهندسين المعماريين التونسيين لعرض مجموعة من المشاريع والاعمال المعمارية للعموم وتقريب عديد الافكاروالرؤى والمقاربات المعتمدة لتثمين النسيج العمراني والمعماري التونسي بوصفه احد عناصر ومكونات المخزون التراثي والثقافي الوطني الى جانب التعريف بالمراحل التي يمر بها كل مشروع معماري من الفكرة والتصور الى التجسيم.ويتضمن برنامج ايام قرطاج للهندسة المعمارية العديد من الفقرات منها عروض لتصاميم ومشاريع معمارية وندوات فكرية ولقاءات حوارية حول مجموعة من المحاور ذات الصلة بواقع قطاع الهندسة المعمارية فى تونس والتحديات التي تواجهها.