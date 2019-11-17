سمير الشفي: تونس اليوم في حاجة إلى حكومة كفاءات تعمل على استمرارية الدولة والانتصار لانتظارات الشعب بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ومنطق الانتقام

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، على "ان تونس في حاجة اليوم إلى حكومة كفاءات تعمل على الحفاظ على استمرارية الدولة عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة من طرف الحكومات السابقة والانتصار لانتظارات الشعب التونسي بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التشغيلية الحارقة وذلك بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ومنطق الانتقام"، وفق تقديره.
وأوضح في تصريح إعلامي خلال إشرافه، الاحد، على تجمع عمالي ونقابي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس "ان حملة التشويه الممنهجة على المنظمة الشغيلة، التي شرعت في شنها بعض الأطراف السياسية قبل الانتخابات عبر بعض المنابر الإعلامية، تعد استهدافا للشعب التونسي والتفافا على نضالاته واستحقاقاته ووأد الحلم الوطني المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأردف قوله "ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال قلعة نضال وطني مستقلة وقوة تعديل في علاقة بالمقاربة الوطنية والاجتماعية شاء من شاء وابى من أبى".
من جانبه اعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة، ان "انتفاضة وتحرك عمال ونقابيي جهة صفاقس اليوم، هو رسالة واضحة لأعداء المنظمة الشغيلة والمتربصين بها الذين يحاولون إرباك الرأي العام والهائه على مشاغله الحقيقية، مفادها أن الاتحاد العام التونسي للشغل جبل على الوطنية وحب الوطن وسيظل شامخا في وجه الازمات التي تعترضه والتشويهات التي تطاله" مشيرا إلى أن أعداء المنظمة الشغيلة هم في الواقع أعداء للشعب التونسي.
وأوضح في تصريح إعلامي خلال إشرافه، الاحد، على تجمع عمالي ونقابي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس "ان حملة التشويه الممنهجة على المنظمة الشغيلة، التي شرعت في شنها بعض الأطراف السياسية قبل الانتخابات عبر بعض المنابر الإعلامية، تعد استهدافا للشعب التونسي والتفافا على نضالاته واستحقاقاته ووأد الحلم الوطني المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأردف قوله "ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال قلعة نضال وطني مستقلة وقوة تعديل في علاقة بالمقاربة الوطنية والاجتماعية شاء من شاء وابى من أبى".
من جانبه اعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة، ان "انتفاضة وتحرك عمال ونقابيي جهة صفاقس اليوم، هو رسالة واضحة لأعداء المنظمة الشغيلة والمتربصين بها الذين يحاولون إرباك الرأي العام والهائه على مشاغله الحقيقية، مفادها أن الاتحاد العام التونسي للشغل جبل على الوطنية وحب الوطن وسيظل شامخا في وجه الازمات التي تعترضه والتشويهات التي تطاله" مشيرا إلى أن أعداء المنظمة الشغيلة هم في الواقع أعداء للشعب التونسي.
1 de 1 commentaires pour l'article 192848
En continu
- 00:36 أشكروني بدل أن تسبّوني
- Hier 21:36 ثقافة أولاد مفيدة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:41
|17:11
|14:49
|12:11
|06:59
|05:29
|
14°
|13°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|13°-10
|18°-11
|16°-11
|18°-9
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(112 099) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 038) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 931) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 95 000) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 084) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 731) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 603) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 654) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 971) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 888) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 190) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 59 546) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 58 762) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 58 198) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 53 437) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 51 675) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 625) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 48 033) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 47 922) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 45 819) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: سمير الشفي: تونس اليوم في حاجة إلى حكومة كفاءات تعمل على استمرارية الدولة والانتصار لانتظارات الشعب بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ومنطق الانتقام