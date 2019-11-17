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سمير الشفي: تونس اليوم في حاجة إلى حكومة كفاءات تعمل على استمرارية الدولة والانتصار لانتظارات الشعب بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ومنطق الانتقام

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، على "ان تونس في حاجة اليوم إلى حكومة كفاءات تعمل على الحفاظ على استمرارية الدولة عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة من طرف الحكومات السابقة والانتصار لانتظارات الشعب التونسي بخصوص المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التشغيلية الحارقة وذلك بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة ومنطق الانتقام"، وفق تقديره.

وأوضح في تصريح إعلامي خلال إشرافه، الاحد، على تجمع عمالي ونقابي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس "ان حملة التشويه الممنهجة على المنظمة الشغيلة، التي شرعت في شنها بعض الأطراف السياسية قبل الانتخابات عبر بعض المنابر الإعلامية، تعد استهدافا للشعب التونسي والتفافا على نضالاته واستحقاقاته ووأد الحلم الوطني المتمثل في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأردف قوله "ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان ولا يزال قلعة نضال وطني مستقلة وقوة تعديل في علاقة بالمقاربة الوطنية والاجتماعية شاء من شاء وابى من أبى".


من جانبه اعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، الهادي بن جمعة، ان "انتفاضة وتحرك عمال ونقابيي جهة صفاقس اليوم، هو رسالة واضحة لأعداء المنظمة الشغيلة والمتربصين بها الذين يحاولون إرباك الرأي العام والهائه على مشاغله الحقيقية، مفادها أن الاتحاد العام التونسي للشغل جبل على الوطنية وحب الوطن وسيظل شامخا في وجه الازمات التي تعترضه والتشويهات التي تطاله" مشيرا إلى أن أعداء المنظمة الشغيلة هم في الواقع أعداء للشعب التونسي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192848

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 18h 51m |           
غريب يستدعون اشحاص لتتحدث في السياسة وهم لا يفقهون منها إلا القليل، لماذا الديمقراطية عندما الاحزاب لا تحكم ؟
ولماذا كل هذه الاموال لتنظيم انتخابات لا تنفع شيئا ؟
أحزاب تدفق الملايين لحملة الانتخاب وتجري من قرية إلى قرية وتقدم مشاريع وكل يوم هم في الاعلام ثم يأتي شخص لم يفعل شيئا ولا يعرفه أحد ويأخذ السلطة على طبق !

هذا ما يريده هذا العبقري



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