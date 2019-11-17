منوبة: إحصاء 5090 مستغلة فلاحية وتحقيق نسبة 60 بالمائة في إنجاز التعداد الفلاحي في الجهة

Dimanche 17 Novembre 2019



وات

- فاقت نسبة إنجاز التعداد الفلاحي في ولاية منوبة المندرج ضمن برنامج التعداد العام الأول للفلاحة المنظم بمقتضى الأمر الحكومي عــدد 953 المؤرخ في 16 نوفمبر 2018، نسبة 60 بالمائة الى موفى شهر اكتوبر الماضي.وقد قامت الفرق الثلاث المكلفة بالأشغال الميدانية للتعداد وأعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة عمليات التعداد المبرمجة ضمن المرحلة الثانية من التعداد بإحصاء 5090 مستغلّة على تطبيقة "اغريكولاكت" المعتمدة للمسح والاحصاء في الغرض.وبلغت المساحة المغطاة على التطبيقة الرقمية 59 الف هكتار اي بما يمثل 66 بالمائة من المساحة الفلاحية بالولاية حسب تقرير اللجنة الجهوية المكلفة بالاعداد خلال اجتماع مخصّص للغرض عقد بمقرّ ولاية منوبة نهاية الأسبوع الماضي.وواجهت إنجاز التعداد في الجهة إشكاليات وصعوبات تعلّقت اساسا بمحدودية الإمكانيات اللوجيسيتية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتي حالت دون تكثيف عملية التحسيس وتوسيع نطاقها للتعريف بالتعداد فضلا عن عدم توفر وثائق العمل والمصطلحات التي يمكن استعمالها في التعداد الذي يهدف إلى إجراء عملية إحصائية وجمع معلومات تخص المستغلات الفلاحية من مساحات، وإنتاج، ويد عاملة وميكنة وري وكافّة مكوّنات الفضاء المحيط بها لاستغلالها في رسم سياسة تنموية فلاحية ووضع خطط وبرامج تنموية .وتمثلت الصعوبات التي تواجه تقدم عملية انجاز المسح ايضا في غياب الفلاحين عن المستغلات وعدم التفاعل الايجابي بمدّ المعلومة في بعض الاحيان وغياب وضعف التغطية بشبكة الانترنات في بعض المناطق.وتقدّمت اللجنة الجهوية المكلفة بالتعداد بجملة مقترحات لتذليل الصعوبات واستحثاث مراحل المسح الذي يشمل كل المستغلات الفلاحية بمختلف المعتمديات خلال جلسة عمل عقدت بولاية منوبة مؤخرا ، تعلّقت بتفعيل دور العمد في تسهيل مهمة فرق التعداد ودعوة المستغلين لتقديم اكثر ما يمكن من المعطيات مع مزيد التنسيق مع المهنة لمعرفتهم الميدانية للقطاع .يذكر أن التعداد العام للفلاحة الذي تنجزه وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بكلفة تقديرية للمشروع تناهز25 مليون دينار، سيشمل حوالي 600 الف مستغلة و60 ألف بحّار على المستوى الوطني، وسيوفّر بنك معلومات يكون مرجعا للبحوث العلمية وللدراسات ،وسيسمح بضبط المؤشرات ورسم السياسات الفلاحية ومتابعة استغلال الأراضي الفلاحية وكل مراحل الإنتاج الفلاحي والحيواني.