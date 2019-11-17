مطار تونس قرطاج : حجز 14741 من الحبوب المخدرة نوع إكستازي

Dimanche 17 Novembre 2019



باب نات

- تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس السبت 16نوفمبر 2019 من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الأقراص المخدرة كانت مخفية بإحكام داخل أمتعة مسافرة أجنبية قادمة إلى تونس من مطار بروكسال.وووفق بلاغ للديوانة التونسية, انطلقت العملية باشتباه الفريق المشترك للتفتيش الأمني المتكون من أعوان مختصين في الكشف بالأشعة تابعين لمحافظة شرطة الحدود ومكتب الديوانة بالمطار في محتوى حقيبة المسافرة المذكورة، فتم توجيهها إلى التفتيش الدقيق وفي الأثناء حاولت هذه الأخيرة مغادرة منطقة الوصول تاركة حقائبها قصد التفصي من الخضوع للتفتيش إلا أن أعوان الديوانة قاموا بتعقبها وإلقاء القبض عليها قبل مغادرتها المطار.وبتفتيش حقائب المشتبه بها، تمكن أعوان الديوانة من العثور على 14741 قرص من مخدر الاكستازي معبأة داخل أكياس معدة لاكل الحيوانات.تولت مصالح الديوانة تحرير محضر في الغرض، ثم تمت إحالة المسافرة إلى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات لاستكمال إجراءات التتبع.