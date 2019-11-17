بنغلاديش.. 7 قتلى في انفجار خط أنابيب غاز

Dimanche 17 Novembre 2019



لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الاحد، إثر انفجار خط أنابيب غاز في مدينة "تشيتاجونج" جنوب شرقي بنغلاديش.وذكرت الصحافة المحلية، أن الانفجار وقع في ساعات الصباح الأولى، في الطابق السفلي لمبنى مؤلف من 5 طوابق.وأدى الانفجار إلى انهيار جدران المبنى، وسقوطها على المارة بالقرب منه.وقال علاء الدين تالوكدار، المسؤول في الشرطة، إن 7 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرين جراء الانفجار.وأفادت مصادر لدى دائرة إطفاء المدينة، أن أعمال الإنقاذ لا زالت متواصلة في مكان الانفجار، مبينة أن سبب الانفجار هو حدوث تسرّب في أنبوب تم تمديده في المكان الخاطئ.