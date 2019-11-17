انخفاض في درجات الحرارة وامطار محليا غزيرة بأقصى الشمال

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - تغشى السماء، الاحد، سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة في الصباح بمناطق أقصى الشمال مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد.
البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى منها بين 12 و 16 درجة بالشمال و المناطق الغربية و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.
ويكون الطقس غدا، الاثنين 18 نوفمبر 2019، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالشمال و الوسط مع أمطار متفرقة ليلا.
تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد.
البحر مضطرب بخليج قابس وشديد الاضطراب ببقية السواحل امّا درجات الحرارة القصوى فتكون بين 12 و 17 درجة بالشمال والمناطق الغربية في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية المناطق.
تهب الرياح من القطاع الغربي قوية من 50 إلى 70 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 20 إلى 35 كلم/س داخل البلاد.
البحر هائج فشديد الاضطراب بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا لتتراوح القصوى منها بين 12 و 16 درجة بالشمال و المناطق الغربية و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.
ويكون الطقس غدا، الاثنين 18 نوفمبر 2019، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بالشمال و الوسط مع أمطار متفرقة ليلا.
تهب الرياح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد.
البحر مضطرب بخليج قابس وشديد الاضطراب ببقية السواحل امّا درجات الحرارة القصوى فتكون بين 12 و 17 درجة بالشمال والمناطق الغربية في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 16 و20 درجة ببقية المناطق.
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Par:lechef (Tunisia )
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