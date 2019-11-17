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حركة النهضة تؤكّد على استقلالية رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي

Dimanche 17 Novembre 2019

Dimanche 17 Novembre 2019
وات - أكّدت حركة النهضة في بيان لها مساء السبت على استقلالية شخصية الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف وعلى كفاءته وخبرته الاقتصادية والمالية عامة وفي الشأن الفلاحي خاصة مشيرة إلى انّه شخصية مشهود لها بنظافة اليد والتحمس لخدمة الدولة ومحاربة الفساد والتطلع إلى إحداث نقلة إيجابية في حياة التونسيات والتونسيين.

ودعت حركة النهضة إثر اجتماع إستثنائي لمكتبها السياسي مساء اليوم خصص لتدارس التطورات السياسية المستجدة والتكليف الرسمي الذي حظي به مرشح الحركة كل القوى السياسية والاجتماعية إلى الانخراط في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة على اساس برنامج شامل يعبئ كل طاقات البلاد المادية والمعنوية لمجابهة تحديات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية.


وأكّدت على تشريك فئتي المرأة والشباب في التشكيل الحكومي المقبل تفعيلا لمقتضيات الدستور واعترافا بمكانة هذه الفئات في تونس الجديدة.
من جهة أخرى أدانت الحركة بشدّا للعدوان الصهيوني على غزة وعلى مواطنيها العزل إلا مهيبا بكل قوى التحرر في العالم الى إدانة العدوان والى مناصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب حقه في تحرير وطنه من الاستعمار الصهيوني الغاشم.
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يذكر أنّ رئيس الجمهورية كان قد كلّف مساء أمس الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك إثر اقتراح إسمه من قبل حركة النهضة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الماضي.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192813

Lechef  (Tunisia)  |Dimanche 17 Novembre 2019 à 08h 12m |           
Le dernier taux de croissance est de 1 % ( extrêmement faible ), donc, dans la situation actuelle, pour nous les citoyens, ce qui est primordial et prioritaire est d'agir positivement sur toutes les balances pour améliorer la situation. Peut importe que le chef de gouvernement est partisan , indépendant ou autre chose !!!!



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