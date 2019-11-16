قبلي: الاعلان عن النتائج الاولية لمناظرة انتداب 590 عوانا واطارا بشركة البيئة والغراسات والبستنة

Samedi 16 Novembre 2019



وات

- تم عشية امس الجمعة الاعلان عن النتائج الاولية لمناظرة انتداب 590 بين اعوان واطارات بعنوان القسط الاول للانتدابات ضمن شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، وفق ما افاد به الرئيس المدير العام للشركة محمد بن مبارك (وات).واوضح المصدر ذاته ان الاعلان عن هذه النتائج تم بناء على الاتفاق الذي تم بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتاريخ 10 اكتوبر المنقضي وبحضور الطرف النقابي وممثلي السلط الجهوية والقاضي باعلان نتائج مناظرة انتداب الدفعة الاولى من الاطارات والاعوان في ظرف شهر من ذلك التاريخ، واشار الى ان التعرف على هذه النتائج يتم فقط عبر الموقع المخصص لهذه العملية على شبكة الانترنات.واكد بن مبارك ان هذه النتائج اولية، ولكل من تقدم لهذه المناظرة الحق في تقديم اعتراض عليها سواء في عملية احتساب النقاط او في التعرف على المقاييس المعتمدة وذلك الى تاريخ 10 ديسمبر المقبل عبر توجيه مراسلة الى مكتب الدراسات الذي تولى القيام بالمناظرة والموجود عنوانه على الموقع الذي تم عبره اعلان النتائج، ليتم اثرها دراسة كافة الاعتراضات بالتنسيق مع اللجنة الجهوية التي تم احداثها للقيام بالمتابعة والتدقيق في النتائج.وسيتم حسب ذات المصدر الاعلان عن النتائج النهائية اثر توفير الحكومة للاعتمادات المطلوبة لانطلاق عمل الشركة والمقدرة مبدئيا ب5 مليون دينار قابلة للزيادة بحسب تطور النشاطات التي ستنجزها، وبين ان العمل بشركة البيئة والغراسات والبستنة سيكون ميدانيا في مختلف التدخلات التي ستجريها وبحسب الفرص التي ستتاح للشركة لانجاز مشاريع او تدخلات بكافة ربوع الولاية في القطاعين العام والخاص.يشار الى ان النتائج الاولية اثارت ردود فعل متباينة عند اهالي الجهة حيث عبر عدد منهم ل(وات) عن استغرابهم من طريقة احتساب النقاط والمقاييس المعتمدة في هذه العملية، واشاروا الى ان طول فترة انتظار الاعلان عن النتائج تسبب في الكثير من اللخبطة التي تتطلب المراجعة والتحيين، في حين ثمن عدد اخر من الاهالي اتخاذ هذه الخطوة العملية نحو احداث الشركة التي طال انتظارها، ودعوا الى عدم تاخير الاعلان عن النتائج النهائية لمدة طويلة اخرى من اجل الشروع فعليا في انجاز الانشطة التي ستتولاها الشركة والاسهام ولو نسبيا في الحد من نسبة البطالة ودفع مسيرة التنمية بالجهة.يذكر ان مشروع احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بولاية يعود الى سنة 2015 وهو مشروع متعطل منذ تلك السنة.