القيروان : تطبيقة ''احميني'' تتوج في جامعة هارفارد للاعمال بالولايات المتحدة الامريكية بجائزة افضل المشاريع المجددة (رئيس المؤسسة)

Jeudi 14 Novembre 2019



وات

- تحصّلت مؤسسة "احميني" العاملة في مجال تمكين المرأة الريفية من الانتفاع بالتغطية الاجتماعية والصحية عبر تطبيقة ذكية باستعمال الهاتف المحمول ، يوم الاثنين المنقضي في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية على جائزة افضل المشاريع المجددة من بين 100 مشروع مشارك في المؤتمر العربي بكلية هارفارد للاعمال ، الذي عقد يومي 9 و10 نوفمبر 2019 وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة "احميني" المهندس في الاعلامية ماهر خليف وهو اصيل معتمدية الشبيكة من ولاية القيروان في تصريح لصحفية (وات) أن تونس هي البلد العربي الوحيد المشارك في هذه المسابقة التي تقام كل عامين في اكبر جامعة بالولايات المتحدة الامريكية وتمكّنت من الحصول على هذا التتويج، مضيفا ان هذا المشروع رغم حداثته تحصل كذلك مؤخرا يوم 6 نوفمبر على 3 جوائز بالتعاون مع شركة اتصالات تونس في مهرجان ابوظبي للتكنولوجيا المالية "فيتنك" 2019 .وقال خليف إن عدد النساء الريفيات المسجّلات في منظومة "احميني" منذ انطلاق الحملة في شهر ماي 2019 بلغ الى حد الان 10 الاف امراة بينهم 3 الاف امراة من ولاية القيروان، مضيفا ان هذه المنظومة أصبحت تستقطب أعدادا متزايدة من العاملات في القطاع الفلاحي بعد تبسيط اجراءات التسجيل بالضمان الاجتماعي من أجل التمتع بخدمات التغطية الاجتماعية والصحية والحصول على جراية تقاعد.ويشار الى ان منظومة "أحميني" دخلت حيز الاستغلال يوم 2 ماي 2019 بهدف توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من العاملات في القطاع الفلاحي، اللاتي يعملن في ظروف قاسية ولا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية.وتعتمد المنظومة على آلية الخلاص الالكتروني عبر الهاتف الجوال لتبسيط عملية تسجيل النساء الريفيات في نظام الضمان الاجتماعي، بعد توقيع اتفاقية بين مؤسسة "احميني" و"اتصالات تونس" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 8 مارس 2019 .وتراهن الحكومة من خلال دعمها لمنظومة "احميني"على تسجيل 500 ألف عاملة في القطاع الفلاحي على مدى 5 سنوات، ممّن يعملن بشكل موسمي غير قار ولا يتمتعن بأيّة تغطية اجتماعية أو بطاقة علاج أو جراية تقاعد.