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إيقاف 8 أفارقة وتونسي كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية

Jeudi 14 Novembre 2019

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - أوقفت الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بقطاع بن قردان فجر اليوم الخميس تسعة أشخاص، من بينهم ثمانية من جنسيات إفريقية وتونسي كانوا بصدد اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير قانونية.

واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني انه تم تسليم هذه العناصر إلى فرقة الحرس الحدودي بالشوشة لمزيد التحري واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.



  
  
     
  
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