سليانة: أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للتجهيز ينفذون وقفة احتجاجية على خلفية قرار اعفاء المدير الجهوي للتجهيز

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - نفّذ، صباح اليوم الخميس، أعوان وإطارات المندوبية الجهوية للتجهيز بسليانة، وقفة احتجاجية أمام مقر المندوبية بالجهة، على خلفية قرار إعفاء المدير الجهوي للتجهيز، الصادر يوم أمس الاربعاء، وفق ما ذكره كاتب عام النقابة الاساسية للتجهيز بسليانة، منير المحرزي.
واضاف ذات المصدر، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية "عفوية"، وتتنزل في إطار التنديد بقرار الاعفاء الفجئي الذي ورد دون اعلام مسبق.
من جهته، قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل، عبد الستار المناعي، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعا عن الإدارة الجهوية وعن مصالح الجهة ككل، مشيرا الى أن المدير الجهوي للتجهيز عرف بتعاونه مع مختلف الإدارات الجهوية خاصة في الأزمات التي شهدتها الولاية، على غرار موجة الثلج في العام الفارط واندلاع الحرائق خلال الصائفة المنقضية، وذلك رغم محدودية الامكانيات، على حد قوله.
ولفت الى أن "القانون هو الفيصل" في حال وجود اخلالات، مضيفا أن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة سيعقد اجتماع يصدر من خلاله بيانا وذلك على إثر استشارة المكتب التنفيذي.
واضاف ذات المصدر، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية "عفوية"، وتتنزل في إطار التنديد بقرار الاعفاء الفجئي الذي ورد دون اعلام مسبق.
من جهته، قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل، عبد الستار المناعي، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي دفاعا عن الإدارة الجهوية وعن مصالح الجهة ككل، مشيرا الى أن المدير الجهوي للتجهيز عرف بتعاونه مع مختلف الإدارات الجهوية خاصة في الأزمات التي شهدتها الولاية، على غرار موجة الثلج في العام الفارط واندلاع الحرائق خلال الصائفة المنقضية، وذلك رغم محدودية الامكانيات، على حد قوله.
ولفت الى أن "القانون هو الفيصل" في حال وجود اخلالات، مضيفا أن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة سيعقد اجتماع يصدر من خلاله بيانا وذلك على إثر استشارة المكتب التنفيذي.
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Par:mandhouj (France )
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