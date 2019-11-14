قبلي: افتتاح دائرتين بلديتين بكل من نويل وزعفران يلاقي استحسانا من قبل الاهالي

Jeudi 14 Novembre 2019
وات - لاقى افتتاح دائرتين بلديتين تابعتين لبلدية دوز من ولاية قبلي عشية امس الاربعاء بكل من نويل وزعفران، استحسانا كبيرا من قبل متساكني المنطقتين حيث عبروا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي تسهل عليهم الانتفاع بالخدمات الادارية التي تقدمها البلدية وتجنب عناء التنقل من اجل استخراج او اتمام بعض الوثائق، وفق قولهم ل(وات).
وثمن عدد من الاهالي ايفاء المجلس البلدي لبلدية دوز بتعهده بافتتاح دوائر بلدية بكل من نويل وزعفران، واكدوا ان استخراج ابسط الوثائق مثل مضامين الحالة المدنية كان يتطلب سابقا الانتقال لاكثر من 15 كلم وما يترتب عن ذلك من انقطاع عن العمل يومها ومصاريف التنقل في حين اصبح اليوم بامكان اي فرد من العائلة القيام بهذه العملية بسهولة، وعبروا عن املهم في ان يتم تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرتين البلديتين لتشمل كافة المعاملات التي تتم بالبلدية.
وذكروا ان هذه الخطوة التي تستجيب لجزء من طموحاتهم، من شانها ان تساهم في مزيد الالمام بمشاغل المتساكنين خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة والتنوير والعناية بالبنية التحتية باعتبار ان الدائرة البلدية تمثل همزة الوصل بينهم وبين المجلس البلدي حتى وان تعذر عليهم حضور اشغاله.
يشار الى ان الدائرتين البلديتين بكل من نويل وزعفران انطلقتا عشية امس بتامين خدمات استخراج وثائق الحالة المدنية على ان يتم مطلع سنة 2020 توسيع الدائرتين لتشملا كافة العمل البلدي والاداري، وفق ما افاد به (وات) رئيس الدائرة البلدية بزعفران عبد الناصر بلغيث.
وثمن عدد من الاهالي ايفاء المجلس البلدي لبلدية دوز بتعهده بافتتاح دوائر بلدية بكل من نويل وزعفران، واكدوا ان استخراج ابسط الوثائق مثل مضامين الحالة المدنية كان يتطلب سابقا الانتقال لاكثر من 15 كلم وما يترتب عن ذلك من انقطاع عن العمل يومها ومصاريف التنقل في حين اصبح اليوم بامكان اي فرد من العائلة القيام بهذه العملية بسهولة، وعبروا عن املهم في ان يتم تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرتين البلديتين لتشمل كافة المعاملات التي تتم بالبلدية.
وذكروا ان هذه الخطوة التي تستجيب لجزء من طموحاتهم، من شانها ان تساهم في مزيد الالمام بمشاغل المتساكنين خاصة فيما يتعلق بخدمات النظافة والتنوير والعناية بالبنية التحتية باعتبار ان الدائرة البلدية تمثل همزة الوصل بينهم وبين المجلس البلدي حتى وان تعذر عليهم حضور اشغاله.
يشار الى ان الدائرتين البلديتين بكل من نويل وزعفران انطلقتا عشية امس بتامين خدمات استخراج وثائق الحالة المدنية على ان يتم مطلع سنة 2020 توسيع الدائرتين لتشملا كافة العمل البلدي والاداري، وفق ما افاد به (وات) رئيس الدائرة البلدية بزعفران عبد الناصر بلغيث.
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Par:karimyousef (France )
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