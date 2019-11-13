تونس تدين التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته

Mercredi 13 Novembre 2019
وات - أعربت تونس، الثلاثاء، عن إدانتها لكلّ أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني وعلى كلّ شبر من الأراضي العربية في سوريا أو غيرها، مؤكّدة في الآن نفسه على موقفها الثابت من القضية المركزية فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وأدان بيان لوزارة الشؤون الخارجية،، "التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أدّى إلى سقوط شهداء جراء الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال".
وفي هذا السياق، جددت تونس التأكيد على "موقفها المبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة"، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى "تحمّل مسؤولياتها، بتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل، والتدخل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم واعتداءات سافرة" يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن منذ يوم أمس عدوانا جديدا على قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من بينهم قائد ميداني كبير ينتمي إلى تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
وأدان بيان لوزارة الشؤون الخارجية،، "التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أدّى إلى سقوط شهداء جراء الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال".
وفي هذا السياق، جددت تونس التأكيد على "موقفها المبدئي المساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة"، داعية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى "تحمّل مسؤولياتها، بتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل، والتدخل لوقف ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم واعتداءات سافرة" يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تشن منذ يوم أمس عدوانا جديدا على قطاع غزة أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من بينهم قائد ميداني كبير ينتمي إلى تنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني.
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Par:essoltan (France )
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