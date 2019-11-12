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توقف نشاط المركز الفني ومعاينة العربات ببئر القصعة منتصف نهار الأربعاء

Mardi 12 Novembre 2019

Mardi 12 Novembre 2019
وات - أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري عن توقف نشاط المركز الفني ومعاينة العربات ببئر القصعة (ولاية بن عروس) في حدود منتصف النهار من يوم غد الأربعاء 13 نوفمبر 2019.

وعزت الوكالة، في بلاغ نشرته، الثلاثاء، هذا القرار الى القيام بأشغال صيانة المحوّل الكهربائي بمركز الفحص الفني المذكور.


  
  
     
  
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