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إحباط 76 عملية تهريب الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تناهز قيمتها 3 مليارات

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 نوفمبر الجاري، من إحباط 76 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليونين و853 ألف دينار .

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم اللإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1319 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، وحجز مسدس و 12 بندقية صيد عيار 12 و 16 مم و1914 خرطوشة من نفس العيار.


وأضافت أنه تم حجز حوالي 3.2 كلغ و 84 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و 1005 أقراص مخدرة، و4 غرامات من مخدر الكوكايين، بقيمة مالية قُدّرت بحوالي 103 الف دينار، فضلا عن حجز 102 سيارة وشاحنة مفتش عنها.

كما أكدت أنه تم إحباط 6 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 19 مجتازا، و إحباط 10 عمليات إجتياز للحدود بالبحرية خلسة وإلقاء القبض على 117 مجتازا.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192494

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 20h 04m |           
من الأسهل التصدي للمواطن المهرب الذي يفتش عن قوت يومه
أما الفاسدين واللصوص الكبار يشترون أمانهم بالرشوة والضغط الاداري والعمالة مع الأدارة



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