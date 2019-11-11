إحباط 76 عملية تهريب الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تناهز قيمتها 3 مليارات

Lundi 11 Novembre 2019



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- تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 نوفمبر الجاري، من إحباط 76 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليونين و853 ألف دينار .وأفادت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم اللإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1319 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام، وحجز مسدس و 12 بندقية صيد عيار 12 و 16 مم و1914 خرطوشة من نفس العيار.وأضافت أنه تم حجز حوالي 3.2 كلغ و 84 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة"، و 1005 أقراص مخدرة، و4 غرامات من مخدر الكوكايين، بقيمة مالية قُدّرت بحوالي 103 الف دينار، فضلا عن حجز 102 سيارة وشاحنة مفتش عنها.كما أكدت أنه تم إحباط 6 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 19 مجتازا، و إحباط 10 عمليات إجتياز للحدود بالبحرية خلسة وإلقاء القبض على 117 مجتازا.