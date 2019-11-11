جولة في عدد من صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية

Lundi 11 Novembre 2019



وات

جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاثنين 11 نوفمبر 2019

- تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الاثنين ، عددا من الاخبار الوطنية من ابرزها حزب " تحيا تونس" ينطلق في مشاورات حول رئاسة البرلمان والتيار الديمقراطي يرشح غازي الشواشي لرئاسة مجلس نواب الشعب اضافة الى "يوتيوب " يتيح ميزة جديدة تضمن توفير أرباح لمستخدميه.واورد موقع " الشارع المغاربي " تصريحا للنائب والقيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي اكد فيه أن المكتب السياسي للحزب رشحه لرئاسة مجلس نواب الشعب .وشدد الشواشي، في نفس الموقع ، على انه في صورة قبول النهضة بشروط التيار الديمقراطي والمتمثلة في منحه وزارت الداخلية والعدل والاصلاح الاداري واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على برنامج حكومي فان التيار سيسحب مرشحه لرئاسة البرلمان وسيدعم مرشح حركة النهضة . واعتبر في سياق متصل ، أن الشروط التي قدمها التيار تصب في اطار الشعار الذي يرفعه والقاضي بمحاربة الفساد .وافاد موقع " راديو ماد " ان حزب " تحيا تونس " سينطلق في مشاورات حول رئاسة البرلمان ونائبيه وامكانية ترشح احد نوابه للمناصب الثلاث المذكورة حسب ما اكده مصدر من الحزب .واستبعد المصدر ، تصويت نواب الكتلة لـ14 لفائدة مرشح حزب قلب تونس رضا شرف الدين او مرشح حركة النهضة راشد الغنوشي، لافتا الى امكانية ان ينظر الحزب في المترشحين الاخرين للرئاسة وجاء في نفس الموقع ، ان شركة " جوجل " اعلنت عن ميزة جديدة تتيح لناشري مقاطع الفيديو، عبر " يوتيوب "، إدماج الرموز والملصقات المرسلة من المتابعين لأصحاب القنوات على الموقع.واضاف ان الخدمة الجديدة المسماة بـ"Super Stickers" تضمن لناشري الفيديو، فرصة لتحقيق أرباح إضافية، بإضافة ملصقات ومواد إعلانية مدفوعة مسبقًا بالاتفاق مع القائمين على موقع " يوتيوب " ، وفق موقع "راديو كندا ".واشار الى انه يمكن لناشري المقاطع الاستفادة من مزايا الخدمة الجديدة، في حال زيادة معدلات المشاهدة لمواد الفيديو، التي يتم نشرها بحيث يكون لهم 1000 مشترك على الأقل حيث يخطط "يوتيوب " لإعطاء مميزات لقنواته وتشجيع التفاعل والتحاور مع المتابعين، من أجل تحسين المستوى وجذب أعداد كبيرة من المشاهدين .ونشر موقع اذاعة "اكسبريس اف ام " ان فرع تونس للمحامين قرر منع منظوريه من الظهور الإعلامي للتنشيط أوالتقديم أو "ككرونيكورات " في أي وسيلة إعلامية بداية من اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2019 ، مشيرا الى ان الهيئة الفرعية للمحامين بتونس قررت إغلاق مكاتب المحامين الذين لن يستجيبوا فورا. وافاد محمد الهادفي رئيس فرع المحامين بتونس في هذا الاطار ، أنه تم توجيه تنابيه ل 15 محاميا "كرونيكور" بعدم الظهور الإعلام، مشيرا أنهم قدموا إلتزامات كتابية بإحترام قرار فرع المحامين بتونس.وتطرق موقع اذاعة "جوهرة اف ام " الى مداخلة عدد من الأساتذة المنتمين لتنسيقية " حقي في النقلة " الذين عبروا فيها عن استنكارهم لما اعتبروه "تدخلات" وفساد في ملف النُقل ، مشيرين الى ان هناك العديد من المطالب التي تعود إلى عدّة سنوات لم تلق أي استجابة في حين أنه تمت نقلة عدد آخر من الأساتذة حديثي التعيين.وأوضحوا في برنامج " بوليتيكا " أنهم أصبحوا يعيشون ظروفا صحية ونفسية صعبة وأن عائلاتهم أصبحت مهدّدة بالتفكّك ، مطالبين بتقنين عملية النُقل (باستثناء الحالات الانسانية) ومراجعة التعيينات الجديدة وإحداث منصة الكترونية يتم فيها عرض كل الشغورات.وذكر موقع قناة " نسمة " ان مجموعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان استنكروا تظاهرة يوم بدون سيارة التي نظمتها بلدية تونس والذي تضمن عرضا دينيا لمجموعة من الأطفال الصغار، مضيفا ان التظاهرة تمثلت في تركيز مجسم ورقي للكعبة ليقوم الأطفال دون سن السادسة بالطواف حولها بتأطير من بلدية تونس، بالإضافة إلى إلباس فتيات قاصرات دون سن السادسة لباسا دينيا يخفي شعرهن وأجسادهن الصغيرة. واشار الموقع الى ان ردود الافعال الرافضة لهذا السلوك الذي يرغم القصر على المشاركة في تمثيل شعائر دينية بدل الإحتفال بعيد تربوي قد توالت خاصة في الصفحة الرسمية لبلدية تونس.ومن جهتها اوضحت بلدية تونس إن العرض الذي خصص للأطفال والذي تضمن لوحات رقص يتماشى مع مناسبة المولد النبوي الشريف حسب ما ورد في الموقع .