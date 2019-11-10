Prévisions pour dimanche 10 novembre 2019

Dimanche 10 Novembre 2019
- Pluies résiduelles le matin sur l’extrême nord puis des passages nuageux sur la plupart des régions seront progressivement abondants l’après-midi sur les régions ouest avec pluies temporairement orageuses en fin de journée.
- Vent de secteur Ouest puis tournant de secteur Sud fort de 45 à 65 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré à assez fort ailleurs.
-Mer forte.
-Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 17°C sur les régions ouest et entre 18 et 22°c ailleurs.
- Vent de secteur Ouest puis tournant de secteur Sud fort de 45 à 65 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré à assez fort ailleurs.
-Mer forte.
-Températures en baisse et les maximales seront comprises entre 12 et 17°C sur les régions ouest et entre 18 et 22°c ailleurs.
En continu
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Par:essoltan (France )
Sur:30 عاما على سقوط ''جدار العار'' في برلين