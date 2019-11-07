رئيس الدولة يستمع إلى مشاغل مجموعة من شباب ولاية قفصة

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، مجموعة من شباب ولاية قفصه.
واستمع رئيس الدولة بالمناسبة إلى "مشاغل هؤلاء الشباب ومعاناتهم ومقترحاتهم لإحداث مواطن شغل تحقق ظروف عيش كريمة لهم ولعائلاتهم وتمكّنهم من الإندماج في المجتمع ومن المساهمة في بناء مستقبل الوطن"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق أكّد رئيس الجمهورية حرصه على "ضمان الحقوق المشروعة لكل المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب"، معتبرا أن "الحق في الشغل وفي التأمين ضد المرض وفي المسكن اللائق، هي من أوكد الحقوق الإنسانية".
كما أشاد بوعي الشباب، في مختلف مناطق الجمهورية، وحرصهم في منطقة قفصة بالذات، "على أن يتم استئناف العمل في قطاع الفسفاط وفتح السكة الحديدية من جديد".
وبعد أن شدّد على ضرورة متابعة مختلف الملفات، أكّد قيس سعيّد على أن "الشباب في مختلف ولايات الجمهورية، هو في صدارة الأولويات وأنه يمثل قوة اقتراح من شأنها أن تمكّن مؤسسات الدولة من إيجاد الإجراءات والآليات الكفيلة لدفع الأوضاع نحو الأفضل، على مختلف المستويات".
ودعا رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء إلى "فتح الآفاق أمام الشباب، حتى يساهموا بصفة فاعلة ويرتقوا إلى صنع القرار"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
واستمع رئيس الدولة بالمناسبة إلى "مشاغل هؤلاء الشباب ومعاناتهم ومقترحاتهم لإحداث مواطن شغل تحقق ظروف عيش كريمة لهم ولعائلاتهم وتمكّنهم من الإندماج في المجتمع ومن المساهمة في بناء مستقبل الوطن"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق أكّد رئيس الجمهورية حرصه على "ضمان الحقوق المشروعة لكل المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب"، معتبرا أن "الحق في الشغل وفي التأمين ضد المرض وفي المسكن اللائق، هي من أوكد الحقوق الإنسانية".
كما أشاد بوعي الشباب، في مختلف مناطق الجمهورية، وحرصهم في منطقة قفصة بالذات، "على أن يتم استئناف العمل في قطاع الفسفاط وفتح السكة الحديدية من جديد".
وبعد أن شدّد على ضرورة متابعة مختلف الملفات، أكّد قيس سعيّد على أن "الشباب في مختلف ولايات الجمهورية، هو في صدارة الأولويات وأنه يمثل قوة اقتراح من شأنها أن تمكّن مؤسسات الدولة من إيجاد الإجراءات والآليات الكفيلة لدفع الأوضاع نحو الأفضل، على مختلف المستويات".
ودعا رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء إلى "فتح الآفاق أمام الشباب، حتى يساهموا بصفة فاعلة ويرتقوا إلى صنع القرار"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
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