رئيس الحكومة يُبلغ رئيس الدولة بفحوى اللقاءات ونتائج المباحثات التي أجراها اليوم في الجزائر

Jeudi 07 Novembre 2019



وات

- تحادث رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد الذي صرّح أنه أبلغ رئيس الدولة، بفحوى اللقاءات ونتائج المباحثات التي أجراها خلال زيارته صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة، مع كل من الرئيس الجزائري، عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة، نور الدين البدوي.وأضاف رئيس الحكومة أنه أبغ رئيس الدولة، "تأكيد رئيس الجمهورية الجزائرية وسامي المسؤولين بها، على استعدادهم لمزيد تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز الشراكة الإستراتيجية، تكريسا لرغبة الشعبين الشقيقين، كما ورد في رسالة الرئيس قيس سعيّد والتي نقلها رئيس الحكومة إلى كبار المسؤولين الجزائريين"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.يُذكر أن رئيس الدولة كان قد كلّف البارحة رئيس الحكومة، بأداء زيارة أخوّة إلى الجزائر بيوم واحد، كمبعوث خاص له.