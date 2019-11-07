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سوسة : تورّط احد أعوان فرع الصيدلية المركزية بسوسة في شبهة سرقة أدوية

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - أكّد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 محمد حلمي الميساوي أن النيابة العمومية أذنت اليوم الخميس لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بفتح تحقيق بخصوص شكاية تقدمت بها الصيدلية المركزية التونسية حول فقدان كميات هامّة من الأدوية تجاوزت قيمتها 40 ألف دينار من فرعها في سوسة.

وأضاف الميساوي في تصريح لصحفي (وات) اليوم الخميس أن الأبحاث الأولية كشفت عن تورط أحد العاملين بفرع الصيدلية المركزية بسوسة في عملية سرقة الأدوية حيث أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ به من أجل شبهة " اختلاس من طرف موظّف عمومي " وفق ما ورد بالفصل 99 من المجلة الجزائية وإدراج شخص آخر مورّط في العمليّة على لائحة التفتيش.



  
  
     
  
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