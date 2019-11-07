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قفصة: 11 تلميذا من المدرسة الإعدادية ابن الجزار يغادرون المستشفى بعد تعرضهم لحالات تسمم إثر تناولهم قطعا من الحلوى الفاسدة

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - تعرض 11 تلميذا يدرسون بالمدرسة الإعدادية ابن الجزار بمعتمدية السند من ولاية قفصة صباح يوم الخميس، إلى حالات تسمم إثر تناولهم قطعا من الحلوى الفاسدة عثروا عليها ملقاة بمحيط المدرسة، وتم نقلهم الى المستشفى المحلي بالسند.
واوضح مدير المستشفى حبيب حمدي في تصريح ل(وات) ان التلاميذ تلقوا الاسعافات اللازمة وحالتهم "مستقرة" مما مكنهم من مغادرة المستشفى.


  
  
     
  
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