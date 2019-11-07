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تونس تحتل المركز 65 دوليا بملاحظة ''ضعيف'' في مؤشر الكفاءة في اللغة الإنجليزية لسنة 2019

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - احتلت تونس المركز 65 دوليا في مجال إتقان اللغة الإنجليزية متحصلة بذلك على تقييم "ضعيف" وفق ما كشفه تقرير المنظمة الدولية المتخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية "إيدوكاسيون فوست" (EF) حول مؤشر الكفاءة في اللغة الإنجليزية لسنة 2019 وتعتبر هذه الدراسة التي انجزتها منظمة "إيدوكاسيون فوست" واحدة من أكبر الدراسات العالمية في مجال تقييم المهارات في تعلم اللغة الانجليزية حول العالم حيث شملت أكثر من مليونين و300 ألف شخص في 100 دولة غير ناطقة باللغة الانجليزية الأم.

ورغم تقدمها الى المركز 65 بعد ان كانت بالمركز 68 دوليا في مؤشر المهارات في اللغة الإنجليزية لسنة 2018 بتقييم "ضعيف جدا"، إلا أن مستوى إتقان اللغة الانجليزية بتونس ما زال "ضعيفا" وفق التقرير الحديث لهذه المنظمة التي تأسست سنة 1965، ومقرها سويسرا.
وعلى المستوى العربي احتلت البحرين المركز الأول في المركز الـ55، تليها تونس في المركز الـ65 ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ70، فالأردن في المركز الـ75 والمغرب في المركز الـ76 ومصر في المركز الـ77 وسوريا في المركز الـ82 والكويت (84).

أما على المستوى الدولي فقد استحوذت هولاندا على المركز الأول في مستوى مهارات إتقان اللغة الإنجليزية تليها السويد والنرويج والدنمارك وسنغابورا.
وبحسب ما جاء في تقرير منظمة "إيدوكاسيون فوست" فإن تقرير مؤشر الكفاءة في اللغة الإنجليزية لسنة 2019 "يقدم معلومات للحكومات من أجل تقييم سياساتها التعليمية في مجال تعليم اللغة الانجليزية".

وجدير بالاشارة الى ان وزارة التربية أدرجت الموسم الدراسي الحالي 2019-2020 تدريس المبادئ العامة لمادة الإنجليزية لفائدة تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي بدلا من السنة السادسة ابتدائي في مسعى لتدعيم مهارات التلاميذ في اللغة الأنجليزية لما لها من تأثيرعلى مستوى التلاميذ في مستقبلهم الدراسي.

وشرعت وزارة التربية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بتونس، خلال العطلة الصيفية الماضية وبتمويل من السفارة البريطانية بتونس، في تدريب أكثر من 2500 مدرس لغة انجليزية للمرحلة الابتدائية من جميع الولايات.
وتمحور هذا التدريب حول المفاهيم الأساسية لتلقين تلاميذ الابتدائي اللغة الانجليزية وتحسين أداء المدرسين لمساعدة التلاميذ على التعلم وتطوير مهاراتهم الأساسية.

  
  
     
  
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