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الديوانة تحجز 313 غ من مخدر القنب الهندي لدى مسافر بمطار تونس قرطاج

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - ضبطت مصلحة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة بمطار تونس قرطاج، مساء أمس الأربعاء، مسافرا تونسي الجنسية قادما من مطار الدار البيضاء (المغرب) أنزل من أمعائه 49 كبسولة من مخدّر القنب الهندي تزن 313 غراما.

وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ أصدرته، الخميس، تحرير محضر حجز في الغرض وإحالة المسافر المذكور إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتتبع اثر اعترافه بابتلاع 70 كبسولة من هذه المادة المخدّرة.


يذكر أنّ مصالح الديوانة حجزت، كذلك، الثلاثاء 05 نوفمبر 2019، بعد تسخير من شرطة الحدود، 15 كبسولة من نفس المخدر لدى مسافر تونسي وإحالته للمصالح الأمنية المختصة في مكافحة المخدرات.
علما أنّ المسافر قام بإنزال 64 كبسولة إضافية من المخدرات.

  
  
     
  
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