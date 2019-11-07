ولاية أريانة في ''أيام الجهات'': عروض فرجوية وتنشطية ومعارض متنوعة

Jeudi 07 Novembre 2019



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- بعد استقبال مدينة الثقافة لعدد من ولايات الجمهورية التونسية في إطار تظاهرة "أيام الجهات :مدن الفنون في مدينة الثقافة"، حطت هذه المرة ولاية أريانة رحالها يوم امس الإربعاء بمدينة الثقافة، وذلك بحضور كل من وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين والمندوبة الجهوية للثقافة بولاية أريانة عواطف عبد اللاّوي وعدد من مبدعي الجهة ومن المواطنين الذين قدموا لاكتشاف كنوز الولاية.بدأت الاحتفالات من أمام مدخل مدينة الثقافة، أين تجمّع المواطنون للاستمتاع بالعروض التنشيطية التي حولت ساحة شارع محمد الخامس إلى فضاء للإبداع من خلال برنامج متميز، انطلق في الثانية ظهرا، بعرض راقص لعيساوية أريانة والفرقة النحاسية بقلعة الأندلس، وفرقة الصفاء للإنشاد الصوفي للشيخ عبد الجواد محيسن التي رافقها عرض للفروسية من سيدي ثابت، وعرض حكواتي استعراضي بعنوان "علي زينها حكايات" لجمعية "فنون"، وأثثت الاحتفال، فرق للفنون الشعبية من حي التضامن والمنيهلة بما قدمته من عروض، كما قدمت جمعية "جذور الفن" عرضا راقصا.وكان لزوار مدينة الثقافة موعد مع معارض تنوعت فيها المعروضات من لوحات وصور فوتوغرافية وإصدارات في لمسة وفاء لمبدعي الجهة على غرار الميداني بن صالح وسمير العيّادي ومحيي الدين الناصر خريف، علاوة على معرض للصناعات التقليدية والحرف اليدوية والمنسوجات والحليّ والأكلات الشعبية.وشاركت بهذه المناسبة منظمات شبابيّة ومجموعات موسيقيّة وتشكيليّة ملأت فضاءات مدينة الثقافة بإيقاعاتها المتفردة ومعارضها من لباس تقليدي وأكلات شهيرة.وللتعريف بمعالم الجهة، اطلع زوار المدينة على مجسّم مصغر لمنتزه النّحلي، حمل كل تفاصيل هذا الفضاء، إلى جانب جناح التراث اللاّمادي الذي تضمن معرضا بيئيا للوكالة الوطنيّة لحماية المحيط ومعرضا لأهم المنتوجات الفلاحية البيولوجية لإبراز قيمة الإنتاج الفلاحي بالجهة وتطوره وإظهار الجانب التراثي فيه.كما تم بالمناسبة تأثيث بهو مدينة الثقافة، حيث تم تخصيص جناح للمؤسسة الوطنية لتجويد الخيول بسيدي ثابت وجناح التراث الغذائي لللاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة، وجناح خاص بمجمع التنمية الفلاحية بسيدي عمر رواد، إلى جانب جناح مركز "السند" لذوي الاحتياجات الخصوصية.وكان لجمهور مدينة الثقافة موعد مع عرض مسرحية "سيلوفال" لشركة دمية للإنتاج في مسرح المبدعين الشبان واختتمت التظاهرة الثقافية بعرض موسيقي بعنوان "شيشخان" الذي تحصل على التّانيت الذهبي في أيام قرطاج الموسيقة 2019 للمشاريع المبتكرة في القوالب الموسيقية لمحمد علي بن الشيخ ، وقد انطلق العرض بوصلة مزموم من تلحين الفنان و"تحميلة" لعبد الباسط المتسهّل قبل أن تعتلي الفنانة هيفاء عامر حفيدة الفنانة "صليحة" الركح لتقديم ثلاث أغاني مالوف "إذا تغيب عليّا" و "يا هاجرة" و"ظلموني حبايبي" لعليّة.جدير بالذكر أن ولاية أريانة قد عرفت بمهرجان الورد الذي تحتفل به مع بداية كلّ ربيع، وهو مهرجان يحكي تاريخ مدينة أريانة وجمالية طبيعتها.