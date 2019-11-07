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شركة نقل تونس تنفي وفاة شخص صدمه المترو صباح الخميس على مستوى باب العسل

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
وات - نفى المكلف بالاتصال في شركة نقل تونس محمد الشملي، في تصريح أدلى به الخميس لـ(وات)، وفاة المواطن الذي صدمه المترو رقم 5 على مستوى محطة باب العسل في حدود الساعة 10 و15 دق، خلافا لما تم تداوله ببعض وسائل الاعلام.

وأكد الشملي أن المواطن المذكور قد أصيب بجروح خفيفة وأن حركة مرور المترو استؤنفت بشكل عادي بعد ربع ساعة من الحادث أي على الساعة 10 و25 دق.
وأضاف أن الحماية المدنية قد تولت نقل المصاب لاجراء الفحوصات الضرورية والتثبت من سلامته.


  
  
     
  
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