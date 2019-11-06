القصرين: الكشف عن خلية إرهابية وتفكيكها (مصدر أمني)

Mercredi 06 Novembre 2019



وات

- تمكّنت ، اليوم الإربعاء ، وحدات أمنية تابعة لإقليم الأمن الوطني في القصرين من الكشف عن خلية دعم لوجستي للمجموعات الإرهابية المتحصّنة بمرتفعات الجهة تتكوّن من 8 أشخاص وذلك في معتمدية فريانة بعد ورود معلومات دقيقة على مصالحهم وفق ما أفاد مصدر أمني بالحهة.وذكر المصدر نفسه في تصريح لصحفية (وات) أن ذات الوحدات تمكّنت امس من حجز شاحنتين على متنهما 32 طنا من النحاس كانت في طريقها الى القطر الجزائري ، مبرزا أن العمل الأمني بالقصرين متواصل بمختلف مناطق الجهة بهدف الحدّ من الجرائم المنظمة ومكافحة ظاهرة التهريب وآفة الارهاب.