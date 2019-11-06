الرابطة الاولى - النجم الساحلي يستعيد نغمة الانتصار بفوزه على هلال الشابة

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - استعاد النجم الساحلي توازنه وجدد العهد مع الانتصارات بفوزه على مضيفه هلال الشابة 2-1 في مباراة متاخرة اقيمت يوم الاربعاء لحساب الجولة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وبادر مرتضى بن وناس بقص شريط الاهداف لفائدة النجم الساحلي في الدقيقة 23 ثم ضاعف زميله الفنزويلي داروين غونزليز النتيجة بعد عشر دقائق قبل ان يذلل هلال الشابة الفارق عن طريق اشرف الزواغي من ركلة جزاء في الدقيقة 45 زائد 2.
وصعد النجم الساحلي الذي كان انهزم في مباراته الاخيرة على ارضه امام النادي البنزرتي 1-2 الى المركز السابع برصيد 10 نقاط منقوصا من مباراتين بالتساوي مع هلال الشابة الذي خاض جميع مقابلاته.
وبادر مرتضى بن وناس بقص شريط الاهداف لفائدة النجم الساحلي في الدقيقة 23 ثم ضاعف زميله الفنزويلي داروين غونزليز النتيجة بعد عشر دقائق قبل ان يذلل هلال الشابة الفارق عن طريق اشرف الزواغي من ركلة جزاء في الدقيقة 45 زائد 2.
وصعد النجم الساحلي الذي كان انهزم في مباراته الاخيرة على ارضه امام النادي البنزرتي 1-2 الى المركز السابع برصيد 10 نقاط منقوصا من مباراتين بالتساوي مع هلال الشابة الذي خاض جميع مقابلاته.
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