احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع الى 104 يوم توريد

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة الى غاية 25 اكتوبر 2019، حوالي 5ر6 مليار دولار امريكي اي ما يعادل 104 يوم توريد مقابل 7ر4 مليار دولار امريكي و84 يوم توريد موفى 2018.
و"يعود تحسن الاحتياطي بالاساس الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر"، حسب النشرية الدورية حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والتوقعات متوسطة المدى - أكتوبر 2019" التي نشرها، الأربعاء، البنك المركزي التونسي ".
وتواصل المنحى التصاعدي لسعر صرف الدينار الذي انطلق منذ شهر مارس 2019، بفضل تحسن العرض في سوق الصرف اذ تطور سعر صرف الدينار بين غرة جانفي و24 اكتوبر 2019 بنسبة 1ر9 بالمائة مع الدولار الامريكي و1ر5 بالمائة مقابل اليورو.
و"يعود تحسن الاحتياطي بالاساس الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر"، حسب النشرية الدورية حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والتوقعات متوسطة المدى - أكتوبر 2019" التي نشرها، الأربعاء، البنك المركزي التونسي ".
وتواصل المنحى التصاعدي لسعر صرف الدينار الذي انطلق منذ شهر مارس 2019، بفضل تحسن العرض في سوق الصرف اذ تطور سعر صرف الدينار بين غرة جانفي و24 اكتوبر 2019 بنسبة 1ر9 بالمائة مع الدولار الامريكي و1ر5 بالمائة مقابل اليورو.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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