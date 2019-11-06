Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hobbi Eeeh  

احتياطي تونس من العملة الصعبة يرتفع الى 104 يوم توريد

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة الى غاية 25 اكتوبر 2019، حوالي 5ر6 مليار دولار امريكي اي ما يعادل 104 يوم توريد مقابل 7ر4 مليار دولار امريكي و84 يوم توريد موفى 2018.

و"يعود تحسن الاحتياطي بالاساس الى تعبئة موارد الاقتراض الخارجي وتعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر"، حسب النشرية الدورية حول "التطورات الاقتصادية والنقدية والتوقعات متوسطة المدى - أكتوبر 2019" التي نشرها، الأربعاء، البنك المركزي التونسي ".


وتواصل المنحى التصاعدي لسعر صرف الدينار الذي انطلق منذ شهر مارس 2019، بفضل تحسن العرض في سوق الصرف اذ تطور سعر صرف الدينار بين غرة جانفي و24 اكتوبر 2019 بنسبة 1ر9 بالمائة مع الدولار الامريكي و1ر5 بالمائة مقابل اليورو.


  
  
     
  
cadre-4cce6f13484f80aae763165ac8b7655a-2019-11-06 14:11:18






0 de 0 commentaires pour l'article 192215



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1521°-1423°-1318°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573051680|192215 791|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires