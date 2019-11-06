Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Oudeti-Eine  

نقابة السجون والإصلاح تؤكد انها ستنطلق في إعتصام مفتوح بسجن المرناقية بداية من الإثنين القادم في صورة مواصلة سلطة الاشراف تجاهل مشاكل منظوريها

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - اكدت النقابة العامة للسجون والإصلاح انها ستنطلق في إعتصام مفتوح بسجن المرناقية بداية من يوم الإثنين القادم (11 نوفمبر الحالي) ورفض الأكلة بكامل الوحدات الراجعة لها بالنظر في صورة مواصلة سلطة الإشراف تجاهل مشاكل منظوريها.

ودعت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء إلى الالتحاق بالإعتصام المركزي خارج أوقات العمل موضّحة أنّ الإنطلاق في جملة التحركات الجديدة وغير المسبوقة أجبرتها عليها سلطة الإشراف .
وأوضحت أنّه تقرر رفض الأكلة المقدمة من طرف الإدارة للإطارات و لأعوان في فترة الراحة بالنسبة لكل الوحدات الراجعة لها بالنظر بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم مبيّنة أن سجن المرناقية إنطلق تلقائيا في رفض الأكلة منذ يوم الخميس الماضي كتعبير منهم على رفضهم لوضعهم المأساوي .

ونبّهت النقابة إلى أنّها "ستنطلق في تصعيد خطير وغير مسبوق وذلك بدخول فريق متطوع ممثل عن هيكل النقابة العامة للسجون والإصلاح في إضراب وحشي بداية من يوم الخميس القادم "الموافق لـ 14 نوفمبر الحالي.

  
  
     
  
cadre-71853154f2397ab0c95a475dfbf40fe3-2019-11-06 13:02:19






0 de 0 commentaires pour l'article 192209



En continu

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 | 9 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:20 14:56 12:10 06:48 05:19
18°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 15°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
19°-1521°-1423°-1318°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573046088|192209 777|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires