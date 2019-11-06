نقابة السجون والإصلاح تؤكد انها ستنطلق في إعتصام مفتوح بسجن المرناقية بداية من الإثنين القادم في صورة مواصلة سلطة الاشراف تجاهل مشاكل منظوريها

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - اكدت النقابة العامة للسجون والإصلاح انها ستنطلق في إعتصام مفتوح بسجن المرناقية بداية من يوم الإثنين القادم (11 نوفمبر الحالي) ورفض الأكلة بكامل الوحدات الراجعة لها بالنظر في صورة مواصلة سلطة الإشراف تجاهل مشاكل منظوريها.
ودعت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء إلى الالتحاق بالإعتصام المركزي خارج أوقات العمل موضّحة أنّ الإنطلاق في جملة التحركات الجديدة وغير المسبوقة أجبرتها عليها سلطة الإشراف .
وأوضحت أنّه تقرر رفض الأكلة المقدمة من طرف الإدارة للإطارات و لأعوان في فترة الراحة بالنسبة لكل الوحدات الراجعة لها بالنظر بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم مبيّنة أن سجن المرناقية إنطلق تلقائيا في رفض الأكلة منذ يوم الخميس الماضي كتعبير منهم على رفضهم لوضعهم المأساوي .
ونبّهت النقابة إلى أنّها "ستنطلق في تصعيد خطير وغير مسبوق وذلك بدخول فريق متطوع ممثل عن هيكل النقابة العامة للسجون والإصلاح في إضراب وحشي بداية من يوم الخميس القادم "الموافق لـ 14 نوفمبر الحالي.
ودعت النقابة في بيان لها اليوم الاربعاء إلى الالتحاق بالإعتصام المركزي خارج أوقات العمل موضّحة أنّ الإنطلاق في جملة التحركات الجديدة وغير المسبوقة أجبرتها عليها سلطة الإشراف .
وأوضحت أنّه تقرر رفض الأكلة المقدمة من طرف الإدارة للإطارات و لأعوان في فترة الراحة بالنسبة لكل الوحدات الراجعة لها بالنظر بكامل تراب الجمهورية بداية من اليوم مبيّنة أن سجن المرناقية إنطلق تلقائيا في رفض الأكلة منذ يوم الخميس الماضي كتعبير منهم على رفضهم لوضعهم المأساوي .
ونبّهت النقابة إلى أنّها "ستنطلق في تصعيد خطير وغير مسبوق وذلك بدخول فريق متطوع ممثل عن هيكل النقابة العامة للسجون والإصلاح في إضراب وحشي بداية من يوم الخميس القادم "الموافق لـ 14 نوفمبر الحالي.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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