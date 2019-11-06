أمطار غزيرة وتساقط البرد مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأربعاء

Mercredi 06 Novembre 2019
وات - تغشى السماء، الأربعاء، بسحب كثيفة مع تهاطل أمطار تكون أحيانا رعدية وغزيرة بالشمال والمناطق الغربية لتشمل تدريجيا بقية المناطق وتكون محليا هامة بالجنوب مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.
وتهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب قوية من 40 إلى 60 قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد من 20 إلى 40 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
ويكون البحر شديد الاضطراب في ما تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و24 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب.
تكون السحب، غدا، الخميس، 7 نوفمبر 2019، أحيانا كثيفة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الشمال والمناطق الشرقية في الصباح فعابرة بأغلب المناطق.
وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
ويكون البحر مضطربا وتتراوح الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و22 درجة ببقية المناطق.
م/مر
وتهب الرياح من القطاع الغربي بالشمال ومن القطاع الشمالي بالوسط والجنوب قوية من 40 إلى 60 قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد من 20 إلى 40 كلم/س كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
ويكون البحر شديد الاضطراب في ما تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا لتتراوح القصوى بين 14 و18 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و24 درجة ببقية المناطق وتصل إلى 28 درجة بأقصى الجنوب.
تكون السحب، غدا، الخميس، 7 نوفمبر 2019، أحيانا كثيفة مع نزول أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الشمال والمناطق الشرقية في الصباح فعابرة بأغلب المناطق.
وتهب الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س قرب السواحل ومعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق.
ويكون البحر مضطربا وتتراوح الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 18 و22 درجة ببقية المناطق.
م/مر
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Par:kamelnet (Tunisia )
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