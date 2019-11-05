حزب قلب تونس يتمسك ب''حكومة كفاءات تترأسها شخصية مستقلة''

Mardi 05 Novembre 2019
وات - جدد حزب قلب تونس تأكيد موقفه من المشاركة في الحكومة بشرط أن تكون حكومة كفاءات تترأسها شخصيّة مستقلّة وذات كفاءة اقتصاديّة وحولها إجماع.
وأفاد الحزب في بيان له مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية متكوّنة من أربعة أعضاء من المكتب السياسي بقيادة رئيس الحزب تتكفّل بالقيام بالمفاوضات وإدارتها مع بقيّة الأحزاب والمنظمات الوطنيّة المعنيّة.
كما تم الاتفاق بإجماع الحاضرين، على اختيار مرشحي الحزب لرئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه، بحسب ذات البيان.
وقرر المكتب السياسي لـ"قلب تونس" دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد في غضون الأسبوع المقبل لمتابعة الأولويات السياسية للحزب والاستعداد لافتتاح السنة البرلمانية.
وخصص المكتب السياسي لحزب قلب تونس الذي ترأسه رئيسه نبيل القروي، للتداول في الأوضاع العامّة الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، وخصوصا ما تعلّق بتشكيل الحكومة.
وكان حزب قلب تونس تحصل على 38 مقعدا من أصل 217 في مجلس نواب الشعب القادم وفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 2019.
وأفاد الحزب في بيان له مساء اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة سياسية متكوّنة من أربعة أعضاء من المكتب السياسي بقيادة رئيس الحزب تتكفّل بالقيام بالمفاوضات وإدارتها مع بقيّة الأحزاب والمنظمات الوطنيّة المعنيّة.
كما تم الاتفاق بإجماع الحاضرين، على اختيار مرشحي الحزب لرئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه، بحسب ذات البيان.
وقرر المكتب السياسي لـ"قلب تونس" دعوة المجلس الوطني للحزب إلى الانعقاد في غضون الأسبوع المقبل لمتابعة الأولويات السياسية للحزب والاستعداد لافتتاح السنة البرلمانية.
وخصص المكتب السياسي لحزب قلب تونس الذي ترأسه رئيسه نبيل القروي، للتداول في الأوضاع العامّة الاقتصادية والسياسية التي تمرّ بها البلاد، وخصوصا ما تعلّق بتشكيل الحكومة.
وكان حزب قلب تونس تحصل على 38 مقعدا من أصل 217 في مجلس نواب الشعب القادم وفق النتائج الأولية للانتخابات التشريعية 2019.
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