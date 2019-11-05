الاشكاليات المتصلة بعمل المجالس البلدية محور لقاء رئيس الجمهورية بسعاد عبد الرحيم

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس العاصمة ورئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية.وصرحت سعاد عبد الرحيم أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول عديد الإشكاليات التي تتصل بعمل المجالس البلدية والصعوبات التي تواجهها، بالإضافة إلى لمحة عن تاريخ بلدية العاصمة.كما أوضحت أن اللقاء تناول عددا من القضايا التي تهم المواطنين منها العمارات الآيلة للسقوط والطرقات وردم النفايات ونظافة المحيط ووضعية المقابر والحدائق العمومية.وشددت على دعم رئيس الجمهورية للحكم المحلي وحرصه على ضرورة مساندة المجالس البلدية ومعاضدة مجهوداتها وخاصة منها التابعة للبلديات الصغرى وضرورة إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة لتظل هذه المجالس قريبة من مشاغل المتساكنين والمواطنين وتساهم في تحسين ظروف عيشهم وفي بناء مستقبل أفضل.