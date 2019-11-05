المنستير: 614 طالبا وطالبة أجانب يمكنهم التسجيل خلال السنة الجامعية 2019-2020 بجامعة المنستير بعد دفع معاليم سنوية للدراسة

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- حدّدت طاقة استيعاب جامعة المنستير خلال السنة الجامعية 2019-2020 بمجموع 614 طالبا وطالبة أجانب يمكنهم التسجيل بمختلف مراحل التكوين في عدّة اختصاصات مقابل ولأوّل مرّة دفع معاليم سنوية طبق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط معاليم الدراسة الموظفة على الطلبة الأجانب والذي يدخل حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية 2019-2020 وفق ما ذكره لصحفية (وات) نائب رئيس جامعة المنستير رشيد سعيد.تشمل طاقة الاستيعاب للطلبة الأجانب السالف ذكرها 13 مؤسسة تعليم عالي من مجموع 16 مؤسسة تعليم عالي بجامعة المنستير وهي تقترح إمكانية التسجيل في 39 اختصاص في الإجازة و20 اختصاص في الماجستير بحث ومهني و5 اختصاصات في الدكتوراه.وتبلغ في هذا الصدد طاقة استيعاب كلية العلوم بالمنستير خلال السنة الجامعية الجارية بالنسبة إلى الطلبة الأجانب 124 طالبا وطالبة أجانب من بينهم 19 طالبا وطالبة للدراسة في مرحلة الدكتوراه في اختصاصات الفيزياء والإلكترونيك والرياضيات والكيمياء، و30 طالبا وطالبة بمرحلة الماجستير في اختصاصات التوليف والكيمياء الفيزيوكيميائية للمادة المكثفة، والتوليف والتفاعلية في الكيمياء العضوية، والرياضيات، والإعلامية، والفيزياء، و75 طالبا وطالبة في الإجازة في اختصاصات الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والفيزياء-كيمياء، والقياسات والأدواتية، وعلوم الإعلامية، والفيزياء والطاقة.وتتوزّع بقيّة فرص التسجيل المتاحة للطلبة الأجانب بمختلف مراحل واختصاصات التكوين في المؤسسات الجامعية بالمنستير : 10 بكلية الصيدلة، و25 بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية ، و48 بالشهادة الوطنية لمهندس بالمدرسة الوطنية للمهندسين .وتقترح المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير 6 فرص للتسجيل للطلبة الأجانب في الإجازة في ستة اختصاصات مختلفة، وكلية العلوم الاقتصادية والتصرّف بالمهدية 45 فرصة تسجيل في الإجازة في العلوم الاقتصادية، وعلوم التصرّف، وإعلامية التصرف لفائدة الطلبة الأجانب، والمعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين 60 فرصة تسجيل في الإجازة في الترجمة، والفرنسية، والألمانية، والاسبانية، والانقليزية، والإيطالية.وتبلغ طاقة الاستيعاب بالنسبة إلى الطلبة الأجانب بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير 70 طالبا وطالبة، والمعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير 60 طالبا وطالبة، والمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير 95 طالبا وطالبة من بينهم 5 طلبة في الشهادة الوطنية لمهندس في الإلكترونيك والميكرو الكترونيك، و45 طالب وطالبة في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية، و6 طلبة في المعهد العالي للإعلامية بالمهدية و20 طالبا أجنبيا بالمعهد العالي للفنّون والحرف بالمهدية.