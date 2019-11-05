المهدية: تقدريات ببلوغ صابة قياسية من زيت الزيتون تقارب 350 وإمكانية تصدير ما بين 200 و250 ألف طن

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- أكّد شكري بيوض المدير العام للديوان الوطني للزيت، الثلاثاء بالمهدية، أن تقديرات وزارة الفلاحة للإنتاج الوطني من زيت الزيتون للموسم الحالي ضبطت عند مستوى 350 ألف طن ما يشير إلى إمكانية تحقيق صابة قياسية بفارق 10 آلاف طن عن أعلى مستوى إنتاج تم تحقيقه من قبل.وأوضح بيوض، بمناسبة زيارة أداها إلى مركز ولاية المهدية لمتابعة سير الإستعداد لموسم الجني، أنه تم تجاوز أغلب العراقيل المتعلقة بتوفير اليد العاملة وجاهزية المعاصر ومصبات مادة المرجين.وأضاف، في نفس الإطار، أن تونس تستهدف تصدير ما بين 200 و250 ألف طن خلال هذا الموسم مشيرا إلى أن هذا المعدل تجاوز صادرات الموسم المنقضي الذي عادل 147 ألف طن والموسم الذي سبقه الذي سجل تصدير 212 ألف طن.وأشار المسؤول أن مجموع المخزونات الوطنية من زيت الزيتون يتراوح، إلى حد اليوم، بين 65 و70 ألف طن "وهو ما لا يمكنه التأثير على مستوى سعر الزيت خاصة وأن معدل الإستهلاك الداخلي من هذه المادة لا يتجاوز 50 ألف طن سنويا.وبيّن بيوض أن وزارة التجارة عقدت، مفتتح الأسبوع الجاري، اجتماعا بهدف التشجيع الاستهلاك الداخلي والتصدير تمخضت عنه ضبط هامش تفضيل بنسبة 15 بالمائة على مستوى إستهلاك زيت الزيتون المعلّب.وتمّ، خلال نفس الإجتماع، إقرار إجراء ينص على توفير منحة تعادل 50 بالمائة يهم نقل زيت الزيتون عند التصدير وذلك بهدف تحسين القدرة التنافسية لمنتوجنا من هذه المادة.وقال المتحدث أن تونس، التي تحتل المرتبة الثانية بعد اسبانيا من حيث الإنتاج والتصدير، انطلقت مؤخرا في الترويج لزيت الزيتون بأسواق واعدة كالبرازيل والهند لتنضافا إلى 54 دولة يتم بيع زيت الزيتون التونسي بها منها الآسوية والافريقية.وتعدّ السوق الأوروبية من أهم أسواق صادرات زيت الزيتون التونسي تليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على 25 بالمائة من جملة الصادرات فيما ترتفع طلباتها من هذا المنتج التونسي بنسبة 8 بالمائة سنويا.ومرّ معدل الإنتاج الوطني من زيت الزيتون من 180 ألف طن سنويا في الفترة 2010 - 2015 إلى ما يربو عن 205 ألف طن سنويا في الفترة 2015- 2018.