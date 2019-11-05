القصرين: دخول 5 مراكز للصحة الأساسية بالجهة حيّز الإستغلال الفعلي وقريبا دخول دفعة أخرى

Mardi 05 Novembre 2019
وات - دخل الأحد المنقضي بولاية القصرين خمسة مراكز للصحة الأساسية صنف "2" وصنف "3" حيّز الإستغلال الفعلي وذلك بعد استكمال أشغال بنائهم وتجهيزهم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لهم .
وتوجد هذه المراكز ، المدرجة ضمن القسط الأول من برنامج التنمية المندمجة لسنة 2014 ، بكل من مناطق " وادي معيو " في معتمدية سبيطلة و" البيبات" في معتمدية حاسي الفريد و" الحوالة -الزلافنة " بجدليان و " هنشير البقر " بالعيون و" وادي الحطب " بسبيبة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.
وأوضح الشعباني في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن تكلفة أشغال هذه المراكز تتراوح بين285 و660 ألف دينار للمركز الواحد ، مبرزا في سياق متّصل أنّ كل مركز من هذه المراكز يتضمّن قاعة انتظار وقاعة إستقبال وقاعة تسجيل وقاعة لعيادة الطبيب وقاعة إنتظار للعيادة الطبية وصيدلية وقاعة علاج ومخزن .
وذكر بالمناسبة أن دفعة أخرى من المراكز المنجزة على حساب وزارة الصحة العمومية ستدخل قبل موفى شهر نوفمبر الجاري حيّز الإستغلال الفعلي وهم كل من مركز الصحة الأساسية صنف -2- بحي السرور في سبيطلة ومركز منطقة " درناية " في فريانة ومركز منطقة " ذراع أولاد الغاوي " في سبيبة ، مؤكّدا أن من شأن هذه المراكز ، التي تهم المناطق ذات الكثافة السكانية المتراوحة بين 5 و10 آلاف ساكن ، أن تساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني الأرياف وتجنّبهم عناء التنقل إلى مراكز المعتمديات البعيدة عنهم .
جدير بالذكر ان وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ تولّت رفقة والي الجهة محمد سمشة إعطاء اشارة انطلاق عمل المراكز الصحية المذكورة التي دخلت حيز الاستغلال.
وتوجد هذه المراكز ، المدرجة ضمن القسط الأول من برنامج التنمية المندمجة لسنة 2014 ، بكل من مناطق " وادي معيو " في معتمدية سبيطلة و" البيبات" في معتمدية حاسي الفريد و" الحوالة -الزلافنة " بجدليان و " هنشير البقر " بالعيون و" وادي الحطب " بسبيبة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.
وأوضح الشعباني في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن تكلفة أشغال هذه المراكز تتراوح بين285 و660 ألف دينار للمركز الواحد ، مبرزا في سياق متّصل أنّ كل مركز من هذه المراكز يتضمّن قاعة انتظار وقاعة إستقبال وقاعة تسجيل وقاعة لعيادة الطبيب وقاعة إنتظار للعيادة الطبية وصيدلية وقاعة علاج ومخزن .
وذكر بالمناسبة أن دفعة أخرى من المراكز المنجزة على حساب وزارة الصحة العمومية ستدخل قبل موفى شهر نوفمبر الجاري حيّز الإستغلال الفعلي وهم كل من مركز الصحة الأساسية صنف -2- بحي السرور في سبيطلة ومركز منطقة " درناية " في فريانة ومركز منطقة " ذراع أولاد الغاوي " في سبيبة ، مؤكّدا أن من شأن هذه المراكز ، التي تهم المناطق ذات الكثافة السكانية المتراوحة بين 5 و10 آلاف ساكن ، أن تساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني الأرياف وتجنّبهم عناء التنقل إلى مراكز المعتمديات البعيدة عنهم .
جدير بالذكر ان وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ تولّت رفقة والي الجهة محمد سمشة إعطاء اشارة انطلاق عمل المراكز الصحية المذكورة التي دخلت حيز الاستغلال.
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