القصرين: دخول 5 مراكز للصحة الأساسية بالجهة حيّز الإستغلال الفعلي وقريبا دخول دفعة أخرى

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- دخل الأحد المنقضي بولاية القصرين خمسة مراكز للصحة الأساسية صنف "2" وصنف "3" حيّز الإستغلال الفعلي وذلك بعد استكمال أشغال بنائهم وتجهيزهم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لهم .وتوجد هذه المراكز ، المدرجة ضمن القسط الأول من برنامج التنمية المندمجة لسنة 2014 ، بكل من مناطق " وادي معيو " في معتمدية سبيطلة و" البيبات" في معتمدية حاسي الفريد و" الحوالة -الزلافنة " بجدليان و " هنشير البقر " بالعيون و" وادي الحطب " بسبيبة وفق المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.وأوضح الشعباني في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن تكلفة أشغال هذه المراكز تتراوح بين285 و660 ألف دينار للمركز الواحد ، مبرزا في سياق متّصل أنّ كل مركز من هذه المراكز يتضمّن قاعة انتظار وقاعة إستقبال وقاعة تسجيل وقاعة لعيادة الطبيب وقاعة إنتظار للعيادة الطبية وصيدلية وقاعة علاج ومخزن .وذكر بالمناسبة أن دفعة أخرى من المراكز المنجزة على حساب وزارة الصحة العمومية ستدخل قبل موفى شهر نوفمبر الجاري حيّز الإستغلال الفعلي وهم كل من مركز الصحة الأساسية صنف -2- بحي السرور في سبيطلة ومركز منطقة " درناية " في فريانة ومركز منطقة " ذراع أولاد الغاوي " في سبيبة ، مؤكّدا أن من شأن هذه المراكز ، التي تهم المناطق ذات الكثافة السكانية المتراوحة بين 5 و10 آلاف ساكن ، أن تساهم في تقريب الخدمات الصحية من متساكني الأرياف وتجنّبهم عناء التنقل إلى مراكز المعتمديات البعيدة عنهم .جدير بالذكر ان وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ تولّت رفقة والي الجهة محمد سمشة إعطاء اشارة انطلاق عمل المراكز الصحية المذكورة التي دخلت حيز الاستغلال.