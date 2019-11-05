الياس المنكبي ينتخب عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- إنتخبت الجمعية العامة للإتحاد العربي للنقل الجوي، في جلستها المنعقدة بالكويت ، الثلاثاء ، الرئيس المدير العام للخطوط التونسية، إلياس المنكبي، ليصبح عضوا باللجنة التنفيذية ، ثاني سلطة عليا في الاتحاد ، للمدّة النيابية 2020-2023 .وقام رؤساء شركات الطيران العربية بترشيح كل من المنكبي ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أحمد عادل، لنيل عضوية لجنة التسمية بإتحاد النقل الجوي الدولي (الإياتا) وفق بلاغ اصدرته الخطوط التونسية.وانتخب المشاركون في الجلسة ، التي تتواصل غدا الاربعاء ، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لطيران الشرق الأوسط ، محمد الحوت على راس اللجنة التنفيذية والتي تتألف من تسع أعضاء وفق بيانات نشرتها الاتحاد على موقعه الالكتروني .وتشير بيانات احصائية اصدرها الاتحاد ، الى أن حجم سوق النقل الجوي العربي بلغ سنة 2018 زهاء 313 مليون مسافر مسجلا نموّاً بنسبة 5،6 بالمئة مقارنةً بسنة 2017 و ارتفعت حركة الشحن في المطارات العربية بنسبة 2 بالمائة في العام 2018، حيث وصل حجم الشحن إلى 9.0 مليون طن.وشغلت الشركات الأعضاء في الإتحاد ، رحلات إلى 459 محطة في 128 دولة بمعدل 4 الاف رحلة يومية، عارضةً 902 الف مقعد يومياً على متن اكثر من 1400 طائرة سنة 2017.وحضر الجمعية العامة للاتحاد اكثر من 300 شخص من بينهم ، الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران العربية الأعضاء في الإتحاد، وشركات الطيران الشريكة للإتحاد وشركاء الإتحاد في الصناعة من مصنّعي طائرات ومحركات وشركات نظم التوزيع العالمية وغيرها وقرر المشاركون في الجلسة ، كذلك ، عقد الجمعية العامة الثالثة والخمسين للعام 2020 في مدينة بيروت بدعوة من شركة طيران الشرق الأوسط وفق بيانات صادرة عن الاتحاد العربي للنقل الجوي.وكان ورؤساء إدارات خطوط الطيران العربية، استعرضوا، خلال إستقبالهم من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، واقع النقل الجوي العربي والصعوبات التي تعترضه وسبل تطويره ودفع آليات التعاون وتعزيزه بين الناقلات الجوّية العربية.