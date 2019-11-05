باجة: انتشال جثة شاب صياد غرق بسد سيدى البراق

Mardi 05 Novembre 2019
وات - خيّمت اليوم أجواء من الحزن على منطقة " أولاد سالم" من معتمدية بنفزة في ولاية باجة بعد انتشال جثة صياد شاب متزوج ويبلغ 32 سنة من العمر غرق بمياه سدّ "سيدى البرّاق" غثر انقلاب قارب للصيد كان على متنه صحبة شاب آخر.
وأكّد مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية (وات) أن فريقا من الغواصين قد تمكن اليوم الثلاثاء من العثور على جثة الشاب وانتشالها وان البحث عنه قد تواصل طيلة ليلة البارحة وخلال الساعات الاولي من صباح اليوم ليتم العثور عليه ميّتا في حين تمكن الشاب المرافق له من النجاة لكنه فى حالة نفسية حرجة شأنه شأن أفراد عائلة الضحية.
ويقع سدّ "سيدى البراق" على وادي الزوارع شمال غرب مدينة نفزة وقد انطلق استغلاله سنة 2000 ويمارس فيه نشاط الصيد عدد قليل من الصيادين باستعمال قوارب صغيرة الحجم.
وأكّد مصدر من الحماية المدنية بباجة لصحفية (وات) أن فريقا من الغواصين قد تمكن اليوم الثلاثاء من العثور على جثة الشاب وانتشالها وان البحث عنه قد تواصل طيلة ليلة البارحة وخلال الساعات الاولي من صباح اليوم ليتم العثور عليه ميّتا في حين تمكن الشاب المرافق له من النجاة لكنه فى حالة نفسية حرجة شأنه شأن أفراد عائلة الضحية.
ويقع سدّ "سيدى البراق" على وادي الزوارع شمال غرب مدينة نفزة وقد انطلق استغلاله سنة 2000 ويمارس فيه نشاط الصيد عدد قليل من الصيادين باستعمال قوارب صغيرة الحجم.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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