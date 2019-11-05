الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يعتمد الجمعية التونسية للاعلام الرياضي في عضويته

Mardi 05 Novembre 2019
وات - اعلنت الجمعية التونسية للاعلام الرياضي في بيان عن مصادقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالاجماع اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مكتبه التنفيذي بمدينة فيجيفانو الايطالية باعتماد الجمعية التونسية للاعلام الرياضي كعضو ضمن هياكله .
واوضح البيان الصادر اليوم عن الجمعية " ان هذا الاعتراف من الهيكل الدولي للصحافة الرياضية ياتي ليدعم انشطة الجمعية وبرامجها خدمة للاعلاميين الرياضيين التونسيين ولمزيد دعم صورة الاعلام الرياضي التونسي في الداخل والخارج ... " .
واشارت الجمعية في سياق متصل الى انه " سيتم انطلاقا من يوم 15 نوفمبر الجاري الانطلاق في توزيع الانخراطات الخاصة بها على المنخرطين ".
ويذكر ان الجمعية التونسية للاعلام الرياضي التي تحصلت على التاشيرة القانونية من رئاسة الحكومة اواخر اوت الماضي قد تاسست يوم 15 جوان 2019 على اثر المؤتمر التاسيسي الذي انعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافيين بحضور ما يزيد عن 135 صحفيا رياضيا وباشراف اوبي ميشال نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للصحافة الرياضية .
واوضح البيان الصادر اليوم عن الجمعية " ان هذا الاعتراف من الهيكل الدولي للصحافة الرياضية ياتي ليدعم انشطة الجمعية وبرامجها خدمة للاعلاميين الرياضيين التونسيين ولمزيد دعم صورة الاعلام الرياضي التونسي في الداخل والخارج ... " .
واشارت الجمعية في سياق متصل الى انه " سيتم انطلاقا من يوم 15 نوفمبر الجاري الانطلاق في توزيع الانخراطات الخاصة بها على المنخرطين ".
ويذكر ان الجمعية التونسية للاعلام الرياضي التي تحصلت على التاشيرة القانونية من رئاسة الحكومة اواخر اوت الماضي قد تاسست يوم 15 جوان 2019 على اثر المؤتمر التاسيسي الذي انعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافيين بحضور ما يزيد عن 135 صحفيا رياضيا وباشراف اوبي ميشال نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للصحافة الرياضية .
En continu
- Hier 22:01 معز البوراوي رئيسا جديدا لبلدية المرسى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:49
|17:21
|14:57
|12:10
|06:47
|05:19
|
21°
|21°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|21°-19
|20°-14
|21°-14
|23°-13
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(283 892) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 310) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 98 110) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 622) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 394) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 245) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 892) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 009) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 82 653) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 74 337) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 889) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 256) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 969) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 954) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 051) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 385) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 932) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 744) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 188) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 815) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: سامية عبو : ائتلاف الكرامة ما يشبّهولناش والنهضة تفضّل تحكم مع الشيطان وما تحكمش مع التيّار