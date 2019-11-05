الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يعتمد الجمعية التونسية للاعلام الرياضي في عضويته

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- اعلنت الجمعية التونسية للاعلام الرياضي في بيان عن مصادقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالاجماع اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مكتبه التنفيذي بمدينة فيجيفانو الايطالية باعتماد الجمعية التونسية للاعلام الرياضي كعضو ضمن هياكله .واوضح البيان الصادر اليوم عن الجمعية " ان هذا الاعتراف من الهيكل الدولي للصحافة الرياضية ياتي ليدعم انشطة الجمعية وبرامجها خدمة للاعلاميين الرياضيين التونسيين ولمزيد دعم صورة الاعلام الرياضي التونسي في الداخل والخارج ... " .واشارت الجمعية في سياق متصل الى انه " سيتم انطلاقا من يوم 15 نوفمبر الجاري الانطلاق في توزيع الانخراطات الخاصة بها على المنخرطين ".ويذكر ان الجمعية التونسية للاعلام الرياضي التي تحصلت على التاشيرة القانونية من رئاسة الحكومة اواخر اوت الماضي قد تاسست يوم 15 جوان 2019 على اثر المؤتمر التاسيسي الذي انعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافيين بحضور ما يزيد عن 135 صحفيا رياضيا وباشراف اوبي ميشال نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للصحافة الرياضية .