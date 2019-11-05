Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El 9albi Ya3cha9  

الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية يعتمد الجمعية التونسية للاعلام الرياضي في عضويته

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
وات - اعلنت الجمعية التونسية للاعلام الرياضي في بيان عن مصادقة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالاجماع اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مكتبه التنفيذي بمدينة فيجيفانو الايطالية باعتماد الجمعية التونسية للاعلام الرياضي كعضو ضمن هياكله .

واوضح البيان الصادر اليوم عن الجمعية " ان هذا الاعتراف من الهيكل الدولي للصحافة الرياضية ياتي ليدعم انشطة الجمعية وبرامجها خدمة للاعلاميين الرياضيين التونسيين ولمزيد دعم صورة الاعلام الرياضي التونسي في الداخل والخارج ... " .


واشارت الجمعية في سياق متصل الى انه " سيتم انطلاقا من يوم 15 نوفمبر الجاري الانطلاق في توزيع الانخراطات الخاصة بها على المنخرطين ".
ويذكر ان الجمعية التونسية للاعلام الرياضي التي تحصلت على التاشيرة القانونية من رئاسة الحكومة اواخر اوت الماضي قد تاسست يوم 15 جوان 2019 على اثر المؤتمر التاسيسي الذي انعقد بمقر النقابة الوطنية للصحافيين بحضور ما يزيد عن 135 صحفيا رياضيا وباشراف اوبي ميشال نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي للصحافة الرياضية .

  
  
     
  
cadre-af170f36df1917dd74043232fbe02782-2019-11-05 18:36:21






0 de 0 commentaires pour l'article 192174



En continu

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 | 8 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:57 12:10 06:47 05:19
21°
 21° % 64 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
21°-1920°-1421°-1423°-1318°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572979967|192174 269|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires