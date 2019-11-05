تزويد بعض المناطق بولاية صفاقس بمياه الشرب سيعود الى وتيرته بداية من صباح الاربعاء

Mardi 05 Novembre 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، ان تزويد مناطق أولاد عز الدين ومليته وسيد يوسف ( ولاية صفاقس ) بمياه الشرب سيعود الى وتيرته بداية من الساعة السابعة من صباح غد الاربعاء.
وأضافت الشركة ، في بلاغ لها، أن مصالحها تعمل على اصلاح عطب طرأ على قناة توزيع رئيسية مزودة لجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) وتحويل جزء منها على مستوى القنطرة "أولاد اليانقي" مما ادى الى اضطرابات وانقطاع في توزيع امدادات المياه بداية من ظهر اليوم الثلاثاء.
وأضافت الشركة ، في بلاغ لها، أن مصالحها تعمل على اصلاح عطب طرأ على قناة توزيع رئيسية مزودة لجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) وتحويل جزء منها على مستوى القنطرة "أولاد اليانقي" مما ادى الى اضطرابات وانقطاع في توزيع امدادات المياه بداية من ظهر اليوم الثلاثاء.
En continu
- Hier 22:01 معز البوراوي رئيسا جديدا لبلدية المرسى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:49
|17:21
|14:57
|12:10
|06:47
|05:19
|
21°
|21°
|% 64
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|21°-19
|20°-14
|21°-14
|23°-13
|18°-12
Follow @babnet_Tunisie
(283 892) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(136 310) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
( 98 110) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 95 622) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 394) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 93 245) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 892) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 89 009) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 82 653) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 74 337) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 73 889) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 70 256) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 969) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 954) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 051) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 385) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 63 932) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 62 744) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 188) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 59 815) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur: سامية عبو : ائتلاف الكرامة ما يشبّهولناش والنهضة تفضّل تحكم مع الشيطان وما تحكمش مع التيّار