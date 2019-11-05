تزويد بعض المناطق بولاية صفاقس بمياه الشرب سيعود الى وتيرته بداية من صباح الاربعاء

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- أعلنت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، ان تزويد مناطق أولاد عز الدين ومليته وسيد يوسف ( ولاية صفاقس ) بمياه الشرب سيعود الى وتيرته بداية من الساعة السابعة من صباح غد الاربعاء.وأضافت الشركة ، في بلاغ لها، أن مصالحها تعمل على اصلاح عطب طرأ على قناة توزيع رئيسية مزودة لجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) وتحويل جزء منها على مستوى القنطرة "أولاد اليانقي" مما ادى الى اضطرابات وانقطاع في توزيع امدادات المياه بداية من ظهر اليوم الثلاثاء.