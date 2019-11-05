عدد المصرحين بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلغ حوالي 140 ألف مصرّح إلى غاية 6 أكتوبر 2019

Mardi 05 Novembre 2019
وات - بلغ عدد المصرّحين بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منذ 6 أكتوبر 2018 وإلى غاية 6 أكتوبر 2019، ما لا يقل عن 139868 مصرحا، من بينهم 104198 مصرّحا إلكترونيا و35670 مصرّحا ورقيا، وفق ما ذكرته حليمة الطرابلسي، الملحقة بوحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضافت الطرابلسي في كلمة لها خلال يوم تحسيسي انتظم اليوم الثلاثاء بقفصة، بمناسبة الإحتفال بمرور سنة على القانون عدد46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، المؤرخ في أوت 2018، أن الهيئة قامت في إطار متابعة عملية التصريح بالمكاسب وضبط قائمة المعنيين بذلك، بتوجيه تنبيهات للمتخلفين والتي بلغ عددها 6367 تنبيها في القطاع العام والخاص، من قطاعات الصحافة والنقابات ومسيري الجمعيات والأحزاب، مشيرة كذلك إلى أنه تم تفعيل العقوبات على الممتنعين عن التصريح وقد وقع اتخاذ قرار اقتطاع من الأجر ل21 شخصا وإحالة 183 شكاية على أنظار النيابة العمومية للبت فيها.
من جانب آخر أفادت رئيسة المكتب الجهوي لهيئة مكافحة الفساد بقفصة، زكية عمار، بأن مكتب الهيئة تلقى منذ تدشينه 56 عريضة في شبهة فساد، تعلقت بعدد من القطاعات، من بينها الصحة والتعليم وشركة فسفاط قفصة وشركة البيئة والغراسة البستنة.
وأشارت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذه الملفات تتطلب التقصي والتثبت من صحتها وجديتها وهي حاليا بصدد التقصي في مضامينها وسيقع إحالتها على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، لإصدار قرارها النهائي، سواء بالإحالة على أنظار القضاء أو التسوية الإدارية أو حفظ الملف.
وأضافت الطرابلسي في كلمة لها خلال يوم تحسيسي انتظم اليوم الثلاثاء بقفصة، بمناسبة الإحتفال بمرور سنة على القانون عدد46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، المؤرخ في أوت 2018، أن الهيئة قامت في إطار متابعة عملية التصريح بالمكاسب وضبط قائمة المعنيين بذلك، بتوجيه تنبيهات للمتخلفين والتي بلغ عددها 6367 تنبيها في القطاع العام والخاص، من قطاعات الصحافة والنقابات ومسيري الجمعيات والأحزاب، مشيرة كذلك إلى أنه تم تفعيل العقوبات على الممتنعين عن التصريح وقد وقع اتخاذ قرار اقتطاع من الأجر ل21 شخصا وإحالة 183 شكاية على أنظار النيابة العمومية للبت فيها.
من جانب آخر أفادت رئيسة المكتب الجهوي لهيئة مكافحة الفساد بقفصة، زكية عمار، بأن مكتب الهيئة تلقى منذ تدشينه 56 عريضة في شبهة فساد، تعلقت بعدد من القطاعات، من بينها الصحة والتعليم وشركة فسفاط قفصة وشركة البيئة والغراسة البستنة.
وأشارت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن هذه الملفات تتطلب التقصي والتثبت من صحتها وجديتها وهي حاليا بصدد التقصي في مضامينها وسيقع إحالتها على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس، لإصدار قرارها النهائي، سواء بالإحالة على أنظار القضاء أو التسوية الإدارية أو حفظ الملف.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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