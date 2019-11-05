سوسة : حجز 20 طنا من البطاطا كانت مخزنة بطرق تخالف التشريع والتراتيب الجاري بها العمل

Mardi 05 Novembre 2019
وات - تمكّن مساء اليوم الثلاثاء أعوان المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسوسة وبمعاضدة من أعوان الحرس الوطني من حجز 20 طنّا من البطاطا كانت مخزّنة بطرق تخالف التشريع والتراتيب الجاري بها العمل بأحدى المخازن المنتصبة في مدينة حمام سوسة وفق ما ذكرته رئيسة دائرة الاعلام والندوات بولاية سوسة سنية معرف.
وسيتمّ وفق نفس المصدر ضخ المحجوز في المسالك المنظمة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وسيتمّ وفق نفس المصدر ضخ المحجوز في المسالك المنظمة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
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Par:Nouri (Switzerland )
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