نسبة التضخم في تونس تتراجع الى 6،5 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019

Mardi 05 Novembre 2019
وات - تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر أكتوبر 2019 الى 6،5 بالمائة بعد استقرار عند مستوى 6،7 بالمائة خلال شهري سبتمبر و أوت 2019 ، وذلك بفعل تراجع وتيرة إرتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للاحصاء.
وأضاف المعهد ، في بلاغ اصدره ، الثلاثاء ، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر أكتوبر 2019 ، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6،6 بالمائة مقابل 7،3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وارجع المعهد هذا التراجع الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 9،6 بالمائة واستعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،4 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 7،2 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 6،4 بالمائة واسعار المشروبات والعصائر بنسبة 6،3 بالمائة.
وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10،1 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 8،4 بالمائة.
وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر اكتوبر 2019، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 6،9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4،9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوى للمواد الغذائية الحرة بلغت 7،5 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
وأضاف المعهد ، في بلاغ اصدره ، الثلاثاء ، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر أكتوبر 2019 ، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6،6 بالمائة مقابل 7،3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وارجع المعهد هذا التراجع الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 9،6 بالمائة واستعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،4 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 7،2 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 6،4 بالمائة واسعار المشروبات والعصائر بنسبة 6،3 بالمائة.
وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10،1 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 8،4 بالمائة.
وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر اكتوبر 2019، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 6،9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4،9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوى للمواد الغذائية الحرة بلغت 7،5 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
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Par:essoltan (France )
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