Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Oolyly Haga  

نسبة التضخم في تونس تتراجع الى 6،5 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2019

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
وات - تراجعت نسبة التضخم في تونس، خلال شهر أكتوبر 2019 الى 6،5 بالمائة بعد استقرار عند مستوى 6،7 بالمائة خلال شهري سبتمبر و أوت 2019 ، وذلك بفعل تراجع وتيرة إرتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للاحصاء.

وأضاف المعهد ، في بلاغ اصدره ، الثلاثاء ، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر أكتوبر 2019 ، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6،6 بالمائة مقابل 7،3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .


وارجع المعهد هذا التراجع الى ارتفاع أسعار الخضر بنسبة 9،6 بالمائة واستعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 7،4 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 7،2 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 6،4 بالمائة واسعار المشروبات والعصائر بنسبة 6،3 بالمائة.


وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10،1 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 8،4 بالمائة.

وبلغت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر اكتوبر 2019، مستوى 6،8 بالمائة مقابل 6،9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2019 .
وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6،9 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4،9 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوى للمواد الغذائية الحرة بلغت 7،5 بالمائة مقابل 2،3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

  
  
     
  
cadre-577e18cc7452cb8327745707390c4a25-2019-11-05 16:53:00






0 de 0 commentaires pour l'article 192165



En continu

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 | 8 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:57 12:10 06:47 05:19
22°
 22° % 60 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
22°-1820°-1421°-1423°-1318°-12
  • Avoirs en devises
    18236,9

  • (5 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,15802 DT        1$ =2,83196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 nov)   944,5 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572974622|192165 1142|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires