ماراطون صفاقس الدولي للزياتين - فوز الجزائري الهاشمي عابد في الرجال والتونسية محبوبة بلقاسم في السيدات

Mardi 05 Novembre 2019
وات - فاز العداء الجزائري الهاشمي عابد بماراطون صفاقس الدولي للزياتين في نسخته السابعة التي اقيمت يوم الاحد.
وقطع العداء الجزائري المسافة في (2س و44د و59ث) متقدما على الفرنسي حسين فيليب (3س و39د و16ث)والتونسي سليم البجاوي (3س و54د و07ث).
وفي صنف السيدات عادت المرتبة الاولى الى التونسية محبوبة بلقاسم التي تقدمت على مواطنتيها سيرين الماجري ورانيا حواص.
وفي سباق نصف المارطون عاد المركزان الاول والثاني الى الجزائريين حسين وحسن الحلوفي على التوالي فيما جاء التونسي خليل السلطاني في المرتبة الثالثة.
وفي ما يلي النتائج الكاملة للسباقات:
-سباق الماراطون (195ر42 كلم) سيدات
1- محبوبة بلقاسم تونس 4س و17د و58ث 2- سيرين الماجري تونس 4س و17د و58ث 3- رانيا حواص تونس 4س و17د و59 ث رجال 1- الهاشمي عابد الجزائر 2س و44د و59 ث 2- حسين فيليب فرنسا 3س و39د و16 ث 3- سليم البجاوي تونس 3س و54د و07 ث -
سباق نصف الماراطون (100ر21 كلم) سيدات
1- شافية الهنداوي تونس 1س و40د و19 ث 2- ليلى العنابي تونس 1س و43د و48 ث 3- ليندا حميان الجزائر 1س و46د و55ث
رجال
1- حسين الحلوفي الجزائر 1س و12د و57ث 2- حسن الحلوفي الجزائر 1س و12د و59 ث 3- خليل السلطاني تونس 1س و13د و52 ث
سباق 10 كلم
سيدات
1- شاهيرة برغوثي تونس 58د و44ث 2- روية التريكي تونس 59د و51ث 3- مريم بن كريم تونس 1س و02د و16ث
رجال
1- علي ركحرو الجزائر 33د و45ث 2- عبدالرحيم زهوي تونس 34د و13ث 3- فارس دباية تونس 35دذ و01ث ر-هس
وقطع العداء الجزائري المسافة في (2س و44د و59ث) متقدما على الفرنسي حسين فيليب (3س و39د و16ث)والتونسي سليم البجاوي (3س و54د و07ث).
وفي صنف السيدات عادت المرتبة الاولى الى التونسية محبوبة بلقاسم التي تقدمت على مواطنتيها سيرين الماجري ورانيا حواص.
وفي سباق نصف المارطون عاد المركزان الاول والثاني الى الجزائريين حسين وحسن الحلوفي على التوالي فيما جاء التونسي خليل السلطاني في المرتبة الثالثة.
وفي ما يلي النتائج الكاملة للسباقات:
-سباق الماراطون (195ر42 كلم) سيدات
1- محبوبة بلقاسم تونس 4س و17د و58ث 2- سيرين الماجري تونس 4س و17د و58ث 3- رانيا حواص تونس 4س و17د و59 ث رجال 1- الهاشمي عابد الجزائر 2س و44د و59 ث 2- حسين فيليب فرنسا 3س و39د و16 ث 3- سليم البجاوي تونس 3س و54د و07 ث -
سباق نصف الماراطون (100ر21 كلم) سيدات
1- شافية الهنداوي تونس 1س و40د و19 ث 2- ليلى العنابي تونس 1س و43د و48 ث 3- ليندا حميان الجزائر 1س و46د و55ث
رجال
1- حسين الحلوفي الجزائر 1س و12د و57ث 2- حسن الحلوفي الجزائر 1س و12د و59 ث 3- خليل السلطاني تونس 1س و13د و52 ث
سباق 10 كلم
سيدات
1- شاهيرة برغوثي تونس 58د و44ث 2- روية التريكي تونس 59د و51ث 3- مريم بن كريم تونس 1س و02د و16ث
رجال
1- علي ركحرو الجزائر 33د و45ث 2- عبدالرحيم زهوي تونس 34د و13ث 3- فارس دباية تونس 35دذ و01ث ر-هس
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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