وزارة التربية تفتح مناظرة لتطويع 100 قصة وتحويلها إلى صيغة ''البراي''

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء عن فتح مناظرة لتطويع 100 قصة وتحويلها إلى صيغة "البراي" وقد حددت يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري كآخر أجل لقبول الترشحات.وأضافت الوزارة في بلاغ لها ان هذه المبادرة تندرج في إطار الحرص على تأثيث المكتبات المدرسية بمختلف المدارس الابتدائية ولا سيما منها الخاصة بالتلميذ الكفيف.ولفتت الى أن مختلف الوثائق الخاصة بهذه المناظرة متوفرة على الموقع الرسمي للوزارة.