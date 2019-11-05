مصطفى بن أحمد يجدد التأكيد على أن تحيا تونس غير معني بتشكيل الحكومة المقبلة اثر لقاء وفد من حركة النهضة

Mardi 05 Novembre 2019



وات

- قال عضو الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس ونائبها المنتخب عن دائرة تونس 2 بالانتخابات التشريعية الأخير، مصطفى بن أحمد "ان وفدا من حركة تحيا تونس أبلغ أمس ممثلين عن حركة النهضة في مقدمتهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، موقف الحزب غير المعني بتشكيل الحكومة المقبلة".وأفاد بن أحمد الذي حضر هذا اللقاء، في تصريح ل"وات" بأنه تم التطرق الى الأوضاع العامة بالبلاد والى موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، مشيرا الى أن حركة النهضة أكدت تمسكها بحقها الدستوري كحزب فائز بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان في تكليف رئيس حكومة من الحركة.وأضاف أن النهضة لم تقدم الى حزب تحيا تونس، برنامجها بخصوص الحكومة المقبلة بشكل رسمي، وانما تم التطرق لهذا الموضوع في العموم، وفق تعبيره.كما أكد بن أحمد أن كل موقف يخرج عن سياق البيانات الرسمية لحركة تحيا تونس، وعن قيادتها، غير ملزم للحركة ولا يمثلها، مبينا أن الهيئة السياسية للحزب ستجتمع غدا الأربعاء لمزيد تعميق موقفها بخصوص الاوضاع التي تمر بها البلاد، اضافة الى النظر في الأوضاع الداخلية بالحركة بعد أن تم تجميد عضوية أكثر من 30 منخرطا مؤخرا.وحضر اللقاء كل من أمين عام حزب تحيا تونس سليم العزابي اضافة الى مصطفى بن أحمد وهشام بن أحمد ، ومن جانب النهضة حضره رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مكتبها السياسي نور الدين العرباوي.يذكر أن حركة تحيا تونس، التي يقودها رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، تحصلت على 14 مقعدا بالبرلمان (المرتبة السابعة) في الانتخابات التشريعية، ولم يتمكن رئيسها (يوسف الشاهد) من المرور الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وتعقد حركة النهضة ، خلال هذه الأيام مشاورات ماراطونية مع عدد من الاحزاب المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة، طارحة وثيقة، أكدت أنها تمثل مشروع برنامج الحكومة المقبلة وفق تأكيد قياداتها.