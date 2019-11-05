العدالة السعودي يفسخ عقده مع المدرب التونسي اسكندر القصري

Mardi 05 Novembre 2019
وات - اعلن نادي العدالة السعودي انه فسخ تعاقده مع المدرب التونسي اسكندر القصري بالتراضي.
وجاء على حساب النادي على موقع "تويتر" ان ادارة نادي العدالة اتفقت مع المدير الفني اسكندر القصري على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
ويحتل نادي العدالة المركز الرابع عشر في الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين و5 هزائم .
وكان القصري التحق في جوان الماضي بالفريق السعودي الذي صعد للمرة الاولى في تاريخه الى الدوري الممتاز بموجب عقد لمدة موسم واحد.
وجاء على حساب النادي على موقع "تويتر" ان ادارة نادي العدالة اتفقت مع المدير الفني اسكندر القصري على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
ويحتل نادي العدالة المركز الرابع عشر في الترتيب العام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين و5 هزائم .
وكان القصري التحق في جوان الماضي بالفريق السعودي الذي صعد للمرة الاولى في تاريخه الى الدوري الممتاز بموجب عقد لمدة موسم واحد.
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Par:mnasser57 (United States )
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