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محمد عزيز يشرف على اول حصة تدريبية للنادي البنزرتي

Mardi 05 Novembre 2019

Mardi 05 Novembre 2019
وات - اشرف محمد عزيز امس على اول حصة تدريبية كمدرب جديد للنادي البنزرتي خلفا لنصيف البياوي.

وكانت هيئة النادي البنزرتي عينت عزيز امس مدربا اول للفريق بعد الهزيمة التي مني بها النادي البنزرتي في ملعب العالية امام الملعب التونسي بنتيجة 1-4 في اطار الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.


ويتقاسم النادي البنزرتي المركز الثامن مؤقتا مع النجم الساحلي ويملك في رصيده 7 نقاط من 6 مقابلات سجل فوزين وتعادل واحد و3 هزائم ولم يسجل سوى ثلاثة اهداف فيما قبل سبعة.

  
  
     
  
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