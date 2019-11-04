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كرة القدم-الرابطة المحترفة : برنامج الجولة 8

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
وات - في ما يلي برنامج مباريات الجولة 8 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي ستقام في نهاية الاسبوع بداية من الساعة 14:00 :

السبت 09 نوفمبر 2019


في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانية

في صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردان

الأحد 10 نوفمبر 2019 :

في المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتي

في باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسي

في حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلوي

في سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمان

في الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين.

  
  
     
  
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