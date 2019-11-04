كرة القدم-الرابطة المحترفة : برنامج الجولة 8

Lundi 04 Novembre 2019



وات

- في ما يلي برنامج مباريات الجولة 8 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى التي ستقام في نهاية الاسبوع بداية من الساعة 14:00 :في المنستير: الاتحاد المنستيري - الشبيبة القيروانيةفي صفاقس (دون حضور الجمهور) النادي الصفاقسي - اتحاد بن قردانفي المنزه (دون حضور الجمهور) النادي الإفريقي - النادي البنزرتيفي باردو: الملعب التونسي - الترجي الرّياضي التونسيفي حمام الانف: نادي حمام الأنف - نجم المتلويفي سوسة: النجم الساحلي - مستقبل سليمانفي الشابة: هلال الشابّة - اتحاد تطاوين.